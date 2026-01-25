شركة "الجيل القادم الاستشارية للجينات الوراثية " تتبرع بجهاز مخبري جديد لمركز الحسين للسرطان

الوكيل الإخباري- تبرّعت شركة الجيل القادم الاستشارية للجينات الوراثية (Next Generation company ) بجهاز مخبري متطور لمختبرات مركز الحسين للسرطان، يُستخدم لاستخلاص المادة الوراثية DNA وRNA، ما من شأنه الإسهام في إحداث نقلة نوعية في دقة الفحوصات المخبرية وتطوير مستوى العلاج والخدمات المقدّمة لمرضى السرطان.

وأعربت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، السيدة نسرين قطامش، عن شكرها وتقديرها لشركة الجيل القادم على هذه المبادرة الكريمة، مؤكدةً أن هذه المساهمة تعكس التزام الشركة بدعم القطاع الصحي، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية، بما ينعكس إيجاباً على رحلة علاج مرضى السرطان وجودة الرعاية المقدّمة لهم.



من جهته، أوضح السيد مصطفى عبدربه أن هذا التبرع يأتي في إطار حرص شركة الجيل القادم على دعم البحث العلمي وتطوير البنية التحتية للمختبرات الطبية، والمساهمة في تمكين الكوادر الطبية من استخدام أحدث التقنيات التي تسهم في تحسين التشخيص والعلاج، مؤكداً استمرار الشركة في دعم المبادرات التي تخدم المجتمع والقطاع الصحي في الأردن.