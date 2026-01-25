الأحد 2026-01-25 02:28 م

شركة "الجيل القادم الاستشارية للجينات الوراثية " تتبرع بجهاز مخبري جديد لمركز الحسين للسرطان

شركة "الجيل القادم الاستشارية للجينات الوراثية " تتبرع بجهاز مخبري جديد لمركز الحسين للسرطان
شركة الجيل القادم الاستشارية للجينات الوراثية تتبرع بجهاز مخبري جديد لمركز الحسين للسرطان
 
الأحد، 25-01-2026 02:02 م

الوكيل الإخباري-  تبرّعت شركة الجيل القادم الاستشارية للجينات الوراثية (Next Generation company )  بجهاز مخبري متطور لمختبرات مركز الحسين للسرطان، يُستخدم لاستخلاص المادة الوراثية DNA وRNA، ما من شأنه الإسهام في إحداث نقلة نوعية في دقة الفحوصات المخبرية وتطوير مستوى العلاج والخدمات المقدّمة لمرضى السرطان.

اضافة اعلان


وأعربت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، السيدة نسرين قطامش، عن شكرها وتقديرها لشركة الجيل القادم على هذه المبادرة الكريمة، مؤكدةً أن هذه المساهمة تعكس التزام الشركة بدعم القطاع الصحي، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية، بما ينعكس إيجاباً على رحلة علاج مرضى السرطان وجودة الرعاية المقدّمة لهم.


من جهته، أوضح السيد مصطفى عبدربه أن هذا التبرع يأتي في إطار حرص شركة الجيل القادم على دعم البحث العلمي وتطوير البنية التحتية للمختبرات الطبية، والمساهمة في تمكين الكوادر الطبية من استخدام أحدث التقنيات التي تسهم في تحسين التشخيص والعلاج، مؤكداً استمرار الشركة في دعم المبادرات التي تخدم المجتمع والقطاع الصحي في الأردن.


ويُذكر أن هذه الخطوة تعزز من قدرات مختبرات مركز الحسين للسرطان، وتدعم جهوده المستمرة في تقديم رعاية صحية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

فلسطين تفاهم أميركي - إسرائيلي لفتح معبر رفح

شركة "الجيل القادم الاستشارية للجينات الوراثية " تتبرع بجهاز مخبري جديد لمركز الحسين للسرطان

أخبار الشركات شركة "الجيل القادم الاستشارية للجينات الوراثية " تتبرع بجهاز مخبري جديد لمركز الحسين للسرطان

هن

تكنولوجيا تفاصيل جديدة حول موعد إطلاق هاتف iPhone 18 وسعره

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية تعلن أسماء المعلمين الفائزين بقرعة الحج لموظفي الوزارة

فا

فن ومشاهير مي عمر تخوض دراما رمضان 2026 بـ"الست موناليزا"

مبنى مديرية الأمن العام

أخبار محلية مصدر أمني: قاتل شقيقته طعنا في عمّان متعاط للمخدرات

ل

أخبار محلية جيدكو: 6.28 مليون دينار القيمة التعاقدية لبرامج الدعم العام الماضي

ا

فن ومشاهير جودي شاهين تفوز بلقب الموسم السادس من ذا فويس.. معلومات عنها - فيديو



 






الأكثر مشاهدة