شركة "الجيل القادم الاستشارية للجينات الوراثية " تتبرع بجهاز مخبري جديد لمركز الحسين للسرطان

وأعربت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، السيدة نسرين قطامش، عن شكرها وتقديرها لشركة الجيل القادم على هذه المبادرة الكريمة، مؤكدةً أن هذه المساهمة تعكس التزام الشركة بدعم القطاع الصحي، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية، بما ينعكس إيجاباً على رحلة علاج مرضى السرطان وجودة الرعاية المقدّمة لهم.
من جهته، أوضح السيد مصطفى عبدربه أن هذا التبرع يأتي في إطار حرص شركة الجيل القادم على دعم البحث العلمي وتطوير البنية التحتية للمختبرات الطبية، والمساهمة في تمكين الكوادر الطبية من استخدام أحدث التقنيات التي تسهم في تحسين التشخيص والعلاج، مؤكداً استمرار الشركة في دعم المبادرات التي تخدم المجتمع والقطاع الصحي في الأردن.
ويُذكر أن هذه الخطوة تعزز من قدرات مختبرات مركز الحسين للسرطان، وتدعم جهوده المستمرة في تقديم رعاية صحية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية.
