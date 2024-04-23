الثلاثاء 23-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 23-04-2024 09:24 ص

شركة الخليج للكابلات ترحّب بضيف الأردن الكبير

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الوكيل الاخباري - أهلاً بضيفنا الكبير أمير دولة الكويت 
يحل ضيفاً عزيزاً غالياً على الأردن وعلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت الشقيقة
وبهذه المناسبة يتقدّم المهندس بدر ناصر محمد عبدالمحسن الخرافي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للكابلات، وجميع العاملين في الشركة بالترحيب بسمو الأمير في بلده الثاني الأردن.
يا مرحباً بضيف الأردن العزيز..
حللتم أهلاً ووطئتم سهلاً

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