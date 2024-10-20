شركة القدس للتأمين تستضيف جلسة حوارية توعوية بالتعاون مع ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني ومؤسسة الحسين للسرطان

الوكيل الإخباري- برعاية معالي الدكتورة رويدة المعايطة، استضافت شركة القدس للتأمين في مقرها الجديد جلسة حوارية توعوية بالتعاون مع ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني ومؤسسة الحسين للسرطان، بحضور ما يزيد عن خمسين مدعوّاً. جاءت الجلسة تحت عنوان “لتستمر مسيرة العمل والعطاء، حافظي على صحتك”، وذلك ضمن فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي.

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افتتحت الجلسه الدكتوره ريم البغدادي رئيسه الهيئة الإداريه لملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني والتى أكدت بكلمتها على دور الملتقى بدعم بيئة الأعمال للسيدات وأهمية الصحة الجسدية والنفسية في العمل والعطاء والإنتاجية.



عُقدت الجلسة الحوارية بتاريخ 19/10/2024، وشهدت مشاركة مميزة من متحدثات رائدات في مجال الصحة النفسية والتوعية بسرطان الثدي. تضمنت الجلسة مناقشة أهمية التوعية بالفحص المبكر لسرطان الثدي للمرأة الأردنية والعاملة بشكل خاص، كما سلطت الضوء على أهمية الصحة النفسية ودورها الكبير في تعزيز الوعي بموضوع سرطان الثدي.



شهدت الجلسة حضور شخصيات قيادية من المجتمع الأردني متمثلة بمعالي السيدة خلود السقاف، ومعالي السيدة رابعة العجارمة، ومعالي السيدة رابحة الدباس، وسعادة العين آسيا ياغي، وعدد من السيدات الرائدات في مختلف المجالات، مما يعكس التزام الشركة المستمر بدعم الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تساهم في تحسين حياة الأفراد.



أدارت الجلسة الدكتورة رناد السحيمات، استشارية في علم الأمراض ومؤسسة مختبرات ذالاب وعضو هيئة إدارية في ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني. كما شاركت في الجلسة كل من الدكتورة ريم العجلوني، مديرة البرنامج الأردني لسرطان الثدي، التي تحدثت عن برنامج التوعية والنتائج التي حققها على مدار السنين، والسيدة سيرين أبو ميزر، مستشارة معتمدة في الذكاء العاطفي، والتي تحدثت عن قوة الذكاء العاطفي التي قد تكون طوق النجاة لكثيرين لحياة سعيدة. بالإضافة إلى السيدة هنادا ملحس، إحدى الناجيات من مرض السرطان، التي تحدثت عن تجربتها وعن دور الفحص الدوري في إنقاذها من انتشار المرض، مبينة أهمية الصحة النفسية والإيجابية في مساندتها لتتعافى.



تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز الوعي بأهمية الصحة الجسدية والنفسية، وأهمية الفحص الدوري للكشف المبكر عن سرطان الثدي. وتأتي هذه الفعالية تأكيداً على التزام شركة القدس للتأمين وشركائها بدعم المجتمع والوقوف إلى جانبه في القضايا الصحية المهمة.