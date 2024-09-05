شركة القدس للتأمين تطلق برنامجها التدريبي "أكاديمية JICO"

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة القدس للتأمين عن إطلاق أكاديمية JICO، المبادرة الرائدة التي تهدف إلى تزويد الموظفين بالمهارات الأساسية التي تُمكِّنهم من النجاح في بيئة العمل المتغيرة والمتسارعة. يأتي هذا الإطلاق كجزء من استراتيجية الشركة والتي تُركّز على بناء القدرات الداخلية وتطويرها. وتلتزم القدس للتأمين بالاستثمار في تنمية وتطوير كوادرها البشرية من خلال توفير مسارات مهنية واضحة وفرص متجددة للتطوير الذاتي. من خلال هذه الأكاديمية، تسعى القدس للتأمين إلى تمكين موظفيها من تحقيق التقدم داخل الشركة، وإعطائهم الفرصة لتولي المناصب القيادية فيها مستقبلاً.



وفي هذا الصدد، قال عماد مرار، الرئيس التنفيذي لشركة القدس للتأمين: "في القدس للتأمين، نؤمن بأن قوة شركتنا تكمن في إمكانيات موظفينا. وأكاديمية JICO هي تجسيد لالتزامنا بتطوير كوادرنا وإعدادهم لتولي قيادة الشركة في المستقبل".



برنامج "مهارات القيادة لمتعلمي القرن الواحد والعشرين".



يُعد برنامج "مهارات القيادة لمتعلمي القرن الواحد والعشرين" البرنامج الأبرز في الأكاديمية، وهو عبارة عن دورة تدريبية مكثفة تمتد لخمسة أسابيع، تم تصميمها خصيصًا لموظفي القدس للتأمين. ويُعتبر هذا البرنامج جوهر التزام الشركة بتعزيز النمو ورعاية الجيل القادم من القادة داخل الشركة. تم تصميم برنامج "مهارات القيادة لمتعلمي القرن الواحد والعشرين" لتطوير المهارات القيادية الجوهرية من خلال تجارب تعليمية تفاعلية وإرشاد من قِبَل نخبة من كبار قادة الأعمال في الأردن. سيخضع المشاركون في البرنامج لمنهج شامل يهدف إلى تعزيز التطوير الشخصي والمهني، مما يضمن إعدادهم بشكل مثالي لمواجهة تحديات بيئة العمل الحديثة. يغطي البرنامج مجموعة من المواضيع الحيوية مثل أنماط القيادة، وإدارة المشاريع، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والكتابة المهنية، والاحترافية، والشبكات الرقمية.



المزيد من التفاصيل حول أكاديمية JICO وبرنامج "مهارات القيادة لمتعلمي القرن الواحد والعشرين"، متوفر على صفحات القدس للتأمين في منصات التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان