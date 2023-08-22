الثلاثاء 22-08-2023
الوكيل الاخباري

إبلاغ نحو 29 ألف طالب بإدراج تخصصات الدبلوم المتوسط ضمن القبول الموحد

تخفيضات وعروض على 200 سلعة بالاستهلاكية المدنية

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

الخارجية تتابع نقل 5 جثامين جواً لعائلة أردنية توفيت في السعودية

الذهب عالمياً يرفع ويتجاوز حاجز الـ 1900 دولار للأوقية

الدوريات الخارجية : كارثة مرورية كادت أن تحدث على طريق المفرق - الزرقاء

نقابة الأطباء تقرر تأجيل قرار وقف استقبال حالات التأمين حتى كانون الأول

بيان من الضمان الاجتماعي للمدارس الخاصة في الأردن

السير: وفاة شخص و5 إصابات بحادث تصادم في إربد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الثلاثاء، 22-08-2023 11:51 ص

شركة القدس للتأمين تطلق حملة حقيبتي لدعم الطلبة بالتعاون مع بنك الملابس الخيري

WhatsApp Image 2023-08-22 at 11.54.27 AM (1)


الوكيل الإخباري - مع انطلاقة العام الدراسي الجديد وبهدف تخفيف العبء عن الطلاب وذويهم، أطلقت شركة القدس للتأمين حملة "حقيبتي" ، بالتعاون مع بنك الملابس الخيري، والتي تهدف إلى توفير حقائب مدرسية وقرطاسية لصالح 150طالباً وطالبة من المرحلة الأساسية.

اضافة اعلان


 هذا وتشمل الحملة - التي يشارك في تنفيذها وتنظيمها موظفو شركة القدس للتأمين - تقديم كسوة ملابس للأطفال المستفيدين، وذلك في صالة بنك الملابس الخيري الكائنة بمنطقة المحطة.
وتعكس حملة "حقيبتي"، روح المسؤولية الاجتماعية لشركة القدس للتأمين، وتؤكد التزامها بتقديم الدعم للشباب والمجتمع في مجال التعليم، مايعزز التواصل والتعاون بين الشركة والمجتمع المحلي، وخصوصاً في مجال بناء مستقبل أفضل للجيل الصاعد.


يذكر أن بنك الملابس الخير يتمكن منذ تأسيسه عام2013 من خدمة أكثر من1,300,000 منتفع وتوزيع مايزيد عن7,800,000 قطعة ملابس على أبناء المجتمع المحلي، من خلال عدة برامج ينفذها البنك على مدار العام بالتعاون مع صندوق المعونة الوطنية والجمعيات الخيرية. 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-08-22 at 12.22.14 PM

العبدلي يستضيف سيرك فونتانا المائي المتنقل

Image

شركة JTI الأردن تشارك في حملة بنك الملابس الخيري

IMG_4035

"كيا الأردن" تحتفي بمشروع محطات الطاقة الشمسية الخاصة بها

9M6A4618

"بوينغ" و"جورامكو" تؤسسان خطاً لتحويل طائرات الركاب إلى طائرات شحن في الأردن

WhatsApp Image 2023-08-22 at 9.22.37 AM

رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تعقد لقاءاً حواريا مع شركاء الجامعة لمناقشة خطة الجامعة الإستراتيجية 2030

Wasslz signs MoU with Al Hussein Technical University

Wasslz توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الحسين التقنية