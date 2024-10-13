"شركة المال للتمويل المتخصص" تحصد شهادة "أفضل مكان عمل" في الأردن لعام 2024

الوكيل الإخباري- في إنجاز جديد يُضاف إلى مسيرتها الناجحة، حصلت المال للتمويل على شهادة "أفضل مكان عمل لعام 2024" في الأردن. يأتي هذا التتويج ثمرةً لجهود الشركة الدؤوبة في توفير بيئة عمل مثالية تُحفّز الموظفين وتُعزز من إبداعهم.

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تُمنح هذه الشهادة سنوياً من قِبل إدارة مؤسسة "أفضل مكان عمل" بعد إجراء استطلاع رأي شامل يضم آلاف الموظفين في الأردن، حيث غطّى الاستطلاع نطاقاً واسعاً من المحاور، بما في ذلك الموارد البشرية، وأنظمة التوظيف، والهياكل التنظيمية، بالإضافة إلى تقييم مدى رضا الموظفين عن بيئة العمل وظروفها العامة.



أعرب مدير عام المال للتمويل السيد بشار معايعه عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكداً أن هذه الشهادة تُجسد التزام الشركة الراسخ بتوفير بيئة عمل محفّزة توفّر للموظفين الأدوات اللازمة لتحقيق أقصى إمكاناتهم، وأضاف معايعه: "إن سعينا الدائم لتوفير بيئة عمل مُلهمة ينبع من إيماننا العميق بأن الرضا الوظيفي هو حجر الأساس في تحقيق النجاح والتميّز. نحن نؤمن بأن بيئة العمل الإيجابية تسهم في تعزيز فرص التطور المهني وزيادة الإنتاجية، وتُمكّن الموظفين من اكتساب خبرات ومهارات قيمة."



أظهرت نتائج الاستطلاع أن شركة المال للتمويل المتخصص تلتزم دائماً بتطوير بيئة عملها، وتضع رفاهية وصحة ورضا الموظفين في مقدمة ثقافة العمل التي تتبناها، إيماناً منها بأهمية تحقيق التوازن المطلوب بين الحياة الشخصية والمهنية لما له من تأثير في تعزيز الإنتاجية وزيادة الرضا الوظيفي.