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الأحد، 20-08-2023 11:01 ص

شركة المال للتمويل تنظم يوم عائلي في مدينة الكرك

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الوكيل الإخباري - نظمت شركة المال للتمويل فعالية ترفيهية للأطفال في مديرية الشباب بمحافظة الكرك، بهدف خدمة المجتمع وتوجيه الاهتمام نحوه.اضافة اعلان


هذا وقد شهد اليوم العائلي العديد من الأنشطة والفعاليات المثيرة التي أضفت فرحة وسعادة على وجوه الأطفال والأهالي على حد سواء. حيث تضمنت الفعالية العديد من الألعاب الممتعة مثل القلعة النطاطة والرسم على الوجوه، بالإضافة إلى ظهور شخصيات كرتونية محبوبة وجلسات قراءة القصص الممتعة. كما تم تقديم وجبات لذيذة وعصائر منعشة والعديد من الهدايا للأطفال.

وصرح السيد بشار معايعة المدير العام لشركة المال للتمويل عن الفعالية قائلا، "تحقيق الفرحة والابتسامة على وجوه أطفالنا هو هدفنا. نحن في شركة المال للتمويل نؤمن بأهمية دورنا الاجتماعي والمسؤولية تجاه المجتمع. من خلال هذه الفعالية الترفيهية، نسعى لتقديم البهجة والتسلية للأطفال والعائلات في مجتمعنا. وبذلك نؤكد التزامنا بمواصلة المشاركة الفعّالة في الأنشطة المجتمعية التي تعزز الروح الإيجابية وتساهم في تحسين جودة الحياة للجميع."

وأعرب أحد الحضور، والذي هو من عملاء شركة المال للتمويل، عن سعادته لحضور الفعالية قائلا: "شكراً لشركة المال للتمويل على هذه الفعالية المذهلة. لقد كانت تجربة فريدة ومميزة. استمتعنا كثيرًا بجميع الأنشطة التي قدمت، وأبناؤنا كانوا في قمة السعادة من التجارب والهدايا."

وأضاف أحد الأهالي الحاضرين: "لم نكن على علم بالفعالية وكنا قد قررنا مسبقا القدوم إلى الملعب للتنزه فقط، ولكن عندما رأينا هذه الفعالية قررنا المشاركة، وتم استقبالنا بترحيب حار ولطف، وأمضينا وقت رائع. أطفالي لم يكفوا عن الابتسام طوال اليوم".

 




 

 


 

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