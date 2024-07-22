شركة المناصير للباطون الجاهز تحصل على جائزة الضمان الاجتماعي للتميز في الصحة والسلامة المهنية لدورة 2022/2023

الوكيل الاخباري - حصلت شركة المناصير للباطون الجاهز - التابعة لمجموعة المناصير – على جائزة الضمان الاجتماعي للتميز في مجال الصحة والسلامة المهنية لدورة 2022/2023 من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي والتي تمنحها بشكل سنوي لتكريم المتميزين في عدد من المجالات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية من منشآت وأفراد وكذلك لجان السلامة والصحة المهنية ومشرفي السلامة المهنية.

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وقد تم تكريم الفائزين ضمن حفل تكريم خاص أقامته مؤسسة الضمان الاجتماعي تحت رعاية معالي وزير العمل والذي أقيم في فندق كراون بلازا، وذلك تقديراً لالتزامهم بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع موظفيها. وقد تم اختيار الفائزين بعد عملية تقييم دقيقة وشاملة أجرتها لجنة تحكيم متخصصة، حيث استندت عملية التقييم إلى مجموعة من المعايير الحازمة، بما في ذلك تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الصحة والسلامة المهنية، وتوفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين، ونشر ثقافة السلامة في بيئة العمل.



وقد تمّ اختيار شركة المناصير للباطون الجاهز من بين مجموعة كبيرة من الشركات الرائدة في مختلف القطاعات لتميزها ما بين المنشآت المشاركة من قطاع الصناعات التحويلية وصنع المنتجات غير المعدنية. ويأتي هذا التقدير تأكيداً على تميّز شركة المناصير للباطون الجاهز وإيمانها بأهمية توفير بيئة عمل سليمة وإيجابية تساهم في تحقيق النجاح المستدام، والتزامها بتطبيق متطلبات السلامة والصحة المهنية والوقوف على أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الجانب لتعميق ثقافة البيئة العمالية الآمنة بشكل فعال وواقعي، تجسيداً لدورها الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع. وتعتبر المناصير هذه الجائزة حافزاً إضافياً لمواصلة مسيرتها في الارتقاء بمعايير الصحة والسلامة المهنية، وتطبيق أحدث البرامج والتقنيات التي من شأنها تعزيز بيئة العمل الآمنة.



‫وتعتبر مجموعة المناصير منذ إنشائها عام 1999 من الشركات الرائدة على مستوى الأردن والمنطقة في قطاعات الوقود، والتعدين ومواد البناء والسيارات وغيرها من القطاعات الحيوية. وتوفر المجموعة – بوصفها أكبر شركة خاصة في الأردن – فرص عمل للأردنيين والمقيمين، كما تقدّم منتجات عالية الجودة في كافة الصناعات، وتساهم في توفير بيئة ديناميكية في مجال الابتكار والاستدامة مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الأردن. كما تلعب مجموعة المناصير دوراً هاماً في المسؤولية الاجتماعية من خلال العديد من المبادرات المجتمعية عدا عن الممارسات الصديقة للبيئة حيث فاز مصنع الكيماويات التابع لمجمّع المناصير الصناعي على جائزة المصنع الأخضر من غرفة صناعة الأردن للدورة 2023-2022. وقد تم تصنيف مجموعة المناصير ضمن قائمة "أقوى 100 شركة عائلية عربية" لعام 2023 بحسب فوربس العالمية وللعام الثاني على التوالي، كما حازت المجموعة - مُمَثَّلة بمجمّع المناصير الصناعي- على الجولة الثانية من جائزة الجودة العربية في عام 2023، لتكون بذلك أول شركة أردنية تحصل على هذه الشهادة تقديرًا لأدائها المتميز.

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