شركة الوصل لتجارة المركبات تصبح الوكيل الرسمي الجديد لسيارات "جيلي" في الأردن

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الوصل لتجارة المركبات عن بدء عملها كوكيل رسمي وحصري لعلامة "جيلي" في الأردن، مما يمهد الطريق لتعزيز حضور العلامة الصينية الرائدة في قطاع السيارات بالمملكة. تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية "جيلي" لتوسيع نطاق انتشارها في منطقة الشرق الأوسط، وتوفير سياراتها المبتكرة، التي تجمع بين التصميم العصري والتكنولوجيا المتقدمة، لتلبية احتياجات السوق الأردني المتنامية.

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مجموعة عليان، الشركة الأم لشركة الوصل، تُعد من الأسماء الرائدة في قطاع السيارات في الأردن والمنطقة، إذ تمثل العديد من العلامات التجارية الكبرى مثل "كيا"، "هيونداي"، "إيسوزو"، و"GAC" في كل من الأردن والعراق. تمتلك مجموعة عليان أكثر من 50 عامًا من الخبرة في تقديم خدمات متميزة، مدعومة بشبكة واسعة من مراكز البيع والصيانة، وتعتبر من أفضل مقدمي خدمات ما بعد البيع على مستوى المنطقة. هذا التعاون مع "جيلي" يعزز من مكانة الوصل كمزود رئيسي لأحدث السيارات التي تتميز بمعايير السلامة والجودة العالية.



وفي تعليق له على هذه الخطوة، قال زيد العبداللات، الرئيس التنفيذي لشركة الوصل لتجارة المركبات - جيلي الأردن: "نحن فخورون بتولي مسؤولية تقديم علامة 'جيلي' المرموقة لعملائنا في الأردن. تلتزم 'جيلي' بتقديم سيارات تجمع بين الأمان، الابتكار، والجودة العالية، ونحن بدورنا ملتزمون بتقديم تجربة استثنائية لعملائنا، تشمل أعلى مستويات الخدمة، سواء في معارضنا الجديدة أو من خلال مراكز الصيانة المتطورة."



ومن المقرر أن يتم افتتاح معرض "جيلي" الجديد في موقع استراتيجي في شارع مكة في عمان، مما يسهل على العملاء الوصول واكتشاف أحدث طرازات "جيلي". بالإضافة إلى ذلك، سيتم تجهيز مركز الصيانة بأحدث التقنيات والمعدات لضمان تقديم خدمات عالية الجودة، ليس فقط للمالكين الجدد، بل أيضًا لمالكي سيارات "جيلي" الحاليين الذين قاموا بشرائها من الوكيل السابق.



تعد شركة جيلي من أبرز الشركات التي تولي اهتمامًا كبيرًا لمواصفات الأمان في سياراتها، لا سيما بعد استحواذها على شركة فولفو في عام 2010، والتي تشتهر بتقنياتها الرائدة في مجال السلامة. وقد أثرت هذه الشراكة بشكل إيجابي على سيارات جيلي، حيث قامت بتحسين معايير الأمان لديها بشكل ملحوظ.