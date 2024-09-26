شركة الوصل لتجارة المركبات تصبح الوكيل الرسمي الجديد لسيارات "جيلي" في الأردن

مجموعة عليان، الشركة الأم لشركة الوصل، تُعد من الأسماء الرائدة في قطاع السيارات في الأردن والمنطقة، إذ تمثل العديد من العلامات التجارية الكبرى مثل "كيا"، "هيونداي"، "إيسوزو"، و"GAC" في كل من الأردن والعراق. تمتلك مجموعة عليان أكثر من 50 عامًا من الخبرة في تقديم خدمات متميزة، مدعومة بشبكة واسعة من مراكز البيع والصيانة، وتعتبر من أفضل مقدمي خدمات ما بعد البيع على مستوى المنطقة. هذا التعاون مع "جيلي" يعزز من مكانة الوصل كمزود رئيسي لأحدث السيارات التي تتميز بمعايير السلامة والجودة العالية.
وفي تعليق له على هذه الخطوة، قال زيد العبداللات، الرئيس التنفيذي لشركة الوصل لتجارة المركبات - جيلي الأردن: "نحن فخورون بتولي مسؤولية تقديم علامة 'جيلي' المرموقة لعملائنا في الأردن. تلتزم 'جيلي' بتقديم سيارات تجمع بين الأمان، الابتكار، والجودة العالية، ونحن بدورنا ملتزمون بتقديم تجربة استثنائية لعملائنا، تشمل أعلى مستويات الخدمة، سواء في معارضنا الجديدة أو من خلال مراكز الصيانة المتطورة."
ومن المقرر أن يتم افتتاح معرض "جيلي" الجديد في موقع استراتيجي في شارع مكة في عمان، مما يسهل على العملاء الوصول واكتشاف أحدث طرازات "جيلي". بالإضافة إلى ذلك، سيتم تجهيز مركز الصيانة بأحدث التقنيات والمعدات لضمان تقديم خدمات عالية الجودة، ليس فقط للمالكين الجدد، بل أيضًا لمالكي سيارات "جيلي" الحاليين الذين قاموا بشرائها من الوكيل السابق.
تعد شركة جيلي من أبرز الشركات التي تولي اهتمامًا كبيرًا لمواصفات الأمان في سياراتها، لا سيما بعد استحواذها على شركة فولفو في عام 2010، والتي تشتهر بتقنياتها الرائدة في مجال السلامة. وقد أثرت هذه الشراكة بشكل إيجابي على سيارات جيلي، حيث قامت بتحسين معايير الأمان لديها بشكل ملحوظ.
أظهرت اختبارات الاصطدام مثل اختبارات C-NCAP في الصين أن سيارات جيلي، حققت نتائج مبهرة في مجال الأمان، حيث حصلت على تصنيف خمس نجوم في اختبارات الاصطدام. ومن خلال تطبيق تكنولوجيا فولفو المتقدمة في هذا المجال، تم تعزيز حماية الركاب وأنظمة السلامة المساعدة، مما جعل سيارات جيلي تنافس بشدة في الأسواق العالمية كواحدة من السيارات الأكثر أمانًا. وبفضل هذا التوجه، تواصل "جيلي" تقديم سيارات تُلبي أعلى متطلبات الجودة والسلامة، لتضمن لعملائها تجربة قيادة موثوقة وآمنة.
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