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شركة الوصل لتجارة المركبات - جيلي الأردن تفتتح معرضها الجديد في حفل مميز

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جيلي الأردن تفتتح معرضها الجديد في حفل مميز
الإثنين، 28-10-2024 02:24 م

الوكيل الإخباري-   افتتحت شركة الوصل لتجارة المركبات، إحدى شركات مجموعة عليان، المعرض الرسمي لسيارات جيلي في الأردن، في موقع استراتيجي بشارع مكة، مقابل مكة مول. وقد شهد هذا الحدث البارز حضوراً لافتاً من ممثلي "جيلي أوتو" لمنطقة الشرق الأوسط، ونخبة من عملاء جيلي ومحبي السيارات المتميزة في المملكة. تميز هذا الحفل بإطلاق سيارة "جيوميتري أي" الكهربائية بالكامل، التي تمثل أيقونة جديدة للتنقل النظيف والمستدام في الأردن، مما يعكس التزام مجموعة عليان بتقديم حلول متطورة تلائم احتياجات السوق المحلي وتدعم الرؤية الوطنية لتحقيق الاستدامة البيئية.

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وخلال الحفل، ألقى السيد محمد عليان، رئيس مجلس إدارة مجموعة عليان، كلمته قائلاً: "نعتز ونفتخر بحضوركم جميعاً اليوم في هذه المناسبة التي تجمع بين الابتكار والشراكة الراسخة بين "جيلي أوتو" ومجموعة عليان من خلال شركة الوصل لتجارة المركبات. نحن هنا اليوم لنعلن انطلاقة جديدة في تاريخ السيارات في الأردن، حيث نضع بين أيدي عملائنا أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال السيارات الكهربائية والسيارات ذات الأداء العالي."


وأضاف السيد عليان مشيداً بمكانة "جيلي" العالمية قائلاً: "جيلي ليست مجرد علامة تجارية؛ إنها رحلة من الابتكار والتميز بدأت من الأساس البسيط لتصل إلى العالمية، من خلال امتلاكها لأسماء مرموقة مثل فولفو ولوتس، وتقديمها لسيارات تخدم تطلعات المستقبل وتدعم التحول إلى بيئة نظيفة وآمنة. ومع حجم مبيعات عالمي يتجاوز 1.4 مليون سيارة سنوياً، استطاعت جيلي أن تؤسس حضوراً عالمياً يبعث على الفخر ويلهم الأجيال القادمة."


ومن جانبه، أكد السيد زيد العبدالات، الرئيس التنفيذي لشركة الوصل لتجارة المركبات، على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية، حيث قال: " تمثل هذه الشراكة نقلة نوعية تهدف إلى تقديم تجربة فريدة في سوق السيارات الأردني، وتركز على الجودة العالية والخدمة المتفانية. نحن ندرك تماماً أن اقتناء سيارة جيلي ليس مجرد اختيار لوسيلة نقل، بل هو استثمار ذكي وطويل الأمد يمنح عملاءنا الثقة والراحة من خلال خدمات البيع وما بعد البيع التي تتجاوز التوقعات."


أما السيد جورج آدم، المدير العام لشركة الوصل، فقد عبّر عن فخره بانضمام عائلة جيلي الى مجموعة عليان، مؤكداً التزام الشركة والمجموعة بمواكبة التوجه العالمي نحو الابتكار والجودة، حيث قال: "نسعى من خلال تقديمنا لسيارة "جيوميتري أي" الكهربائية الى دعم مستقبل التنقل الأخضر، ونتطلع لتمكين عملائنا في الأردن من الاستفادة من تكنولوجيا السيارات الكهربائية التي أصبحت اليوم مكوناً أساسياً في قطاع السيارات."


يعتبر إطلاق معرض جيلي الجديد رؤية مستقبلية تستند إلى الثقة والابتكار التي تتبناها شركة الوصل ومجموعة عليان في رؤيتها، وتهدف إلى تعزيز مفهوم القيادة الذكية والمستدامة في المنطقة. هذه الشراكة تحمل في طياتها وعوداً كبيرة لجعل سيارات جيلي رمزاً للفخامة العصرية، والأداء المتفوق، والتكنولوجيا المتقدمة التي تتماشى مع متطلبات العصر.


مجموعة عليان، ممثلة بشركة الوصل لتجارة المركبات، تؤكد التزامها بتقديم تجربة عملاء استثنائية تجمع بين الجودة العالية وخدمة العملاء التي ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية. وفي ظل التوجه المتزايد نحو السيارات الكهربائية والهجينة، تعد الشراكة مع "جيلي أوتو" خطوة استراتيجية تمهد الطريق لمستقبل مليء بالفرص والإبداع، لتظل جيلي وعليان رائدتين في إحداث تغيير حقيقي في قطاع السيارات في الأردن.

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