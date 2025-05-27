شركة بوابة الأردن تُطلق المرحلة التمهيدية لمبيعات أول أبراج مشروعها العقاري في قلب العاصمة عمّان

وتنطلق المرحلة التمهيدية في شهر حزيران 2025، حيث تشمل فتح باب البيع على المخطط (Off-plan) أمام المهتمين والمستثمرين، على أن تبدأ العمليات التسويقية الرسمية للمشروع خلال الفترة الممتدة من تموز وحتى أيلول، في السوقين الأردني والخليجي.
ويُعد المشروع واحداً من المشاريع الوطنية التي تسهم في دعم وتنشيط القطاعين السكني والتجاري، ويطمح لأن يكون وجهة متكاملة تجمع بين العيش والعمل والتسوّق في موقع استراتيجي في قلب العاصمة.
ويتكون المشروع من برج سكني شمالي يبلغ ارتفاعه 43 طابقاً، ويضم 216 شقة سكنية موزعة على 11 تصميماً مختلفاً، تشمل شققاً تتنوع مساحاتها من غرفة نوم واحدة وحتى أربع غرف نوم، بالإضافة إلى وحدتين فاخرتين من نوع "بنتهاوس".
ويشمل المشروع كذلك مركزاً تجارياً متكاملاً يضم 72 محلاً تجارياً، فضلاً عن مرافق خدمية وترفيهية متعددة منها نادٍ صحي، ملعب خارجي، بركة سباحة بانورامية في الطابق الحادي عشر، حدائق، ممشى، ومواقف سيارات تتسع لـ 1764 مركبة.
وفيما يتعلق بتقدم الأعمال الإنشائية، أوضحت الشركة أن الأعمال الحالية تشمل تنفيذ أنظمة الكهرباء والميكانيك، إضافة إلى التقطيع الداخلي وتنسيق الحدائق "Landscaping"، مع تحديد موعد التسليم النهائي للمشروع في شهر تموز من عام 2026.
ويمتاز المشروع بموقعه الحيوي في منطقة الدوار السادس، ويُعد أعلى برج سكني في عمّان، ويتميّز بإطلالات بانورامية فريدة وتصميم معماري عصري، جعله مع مرور الوقت عنصراً بارزاً من النسيج العمراني الحديث في المدينة.
ودعت شركة بوابة الأردن المهتمين إلى زيارة موقع المشروع الإلكتروني للاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر الرابط: jordangate.jo
-
أخبار متعلقة
-
الجواودة من ضريبة الدخل يفوز بجائزة "مدير الأنظمة المالية الإلكترونية العربي المتميز" في حفل الشارقة للمالية العامة
-
شركة JTI الأردن تحتفل بعيد الاستقلال الـ79 بروح من الفخر والانتماء
-
بنك الإسكان يحتفل بعيد استقلال المملكة التاسع والسبعين
-
كيا الشرق الأوسط وأفريقيا تحتفي بالإطلاق الإقليمي الرسمي لطراز كيا K4
-
مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقية تعاون مع الشركة المتحدة للتأمين
-
"وضوح" الأردن تحتفل بعيد الاستقلال ال79 في البوليفارد
-
صيفية مش عادية من إم جي: دفعتك علينا وإلك مزايا ما بتنعد!
-
"ثريا" يفوز بجائزة عالمية عن فيديو إطلاق الكتاب ويدخل قائمة أفضل 4 كتب طبخ في العالم