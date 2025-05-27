شركة بوابة الأردن تُطلق المرحلة التمهيدية لمبيعات أول أبراج مشروعها العقاري في قلب العاصمة عمّان

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة بوابة الأردن عن بدء المرحلة التمهيدية لمبيعات أول برج سكني ضمن مشروعها العقاري المتكامل الواقع في منطقة الدوار السادس في العاصمة عمّان، وذلك بالتزامن مع افتتاح مركز المبيعات الرسمي وتجهيز الشقة النموذجية "Mockup Apartment".

اضافة اعلان



وتنطلق المرحلة التمهيدية في شهر حزيران 2025، حيث تشمل فتح باب البيع على المخطط (Off-plan) أمام المهتمين والمستثمرين، على أن تبدأ العمليات التسويقية الرسمية للمشروع خلال الفترة الممتدة من تموز وحتى أيلول، في السوقين الأردني والخليجي.



ويُعد المشروع واحداً من المشاريع الوطنية التي تسهم في دعم وتنشيط القطاعين السكني والتجاري، ويطمح لأن يكون وجهة متكاملة تجمع بين العيش والعمل والتسوّق في موقع استراتيجي في قلب العاصمة.



ويتكون المشروع من برج سكني شمالي يبلغ ارتفاعه 43 طابقاً، ويضم 216 شقة سكنية موزعة على 11 تصميماً مختلفاً، تشمل شققاً تتنوع مساحاتها من غرفة نوم واحدة وحتى أربع غرف نوم، بالإضافة إلى وحدتين فاخرتين من نوع "بنتهاوس".



ويشمل المشروع كذلك مركزاً تجارياً متكاملاً يضم 72 محلاً تجارياً، فضلاً عن مرافق خدمية وترفيهية متعددة منها نادٍ صحي، ملعب خارجي، بركة سباحة بانورامية في الطابق الحادي عشر، حدائق، ممشى، ومواقف سيارات تتسع لـ 1764 مركبة.



وفيما يتعلق بتقدم الأعمال الإنشائية، أوضحت الشركة أن الأعمال الحالية تشمل تنفيذ أنظمة الكهرباء والميكانيك، إضافة إلى التقطيع الداخلي وتنسيق الحدائق "Landscaping"، مع تحديد موعد التسليم النهائي للمشروع في شهر تموز من عام 2026.



ويمتاز المشروع بموقعه الحيوي في منطقة الدوار السادس، ويُعد أعلى برج سكني في عمّان، ويتميّز بإطلالات بانورامية فريدة وتصميم معماري عصري، جعله مع مرور الوقت عنصراً بارزاً من النسيج العمراني الحديث في المدينة.



ودعت شركة بوابة الأردن المهتمين إلى زيارة موقع المشروع الإلكتروني للاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر الرابط: jordangate.jo