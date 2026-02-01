شركة بوابة البرق للحوسبة السحابية توقّع عقداً استراتيجياً لتقديم خدمات SAP مع شركة نبراس للطاقة

وعقب سلسلة من الاجتماعات الفنية التفصيلية مع الفرق المختصة لدى شركة NEBRAS تم اعتماد العرض الفني المقدم من شركة بوابة البرق للحوسبة السحابية تلاه نجاح المفاوضات المالية والموافقة الرسمية على العرض ليتم إحالة العطاء رسمياً إلى شركة بوابة البرق للحوسبة السحابية ، وقد تُوِّجَ هذا النجاح بـ توقيع العقد رسمياً من قبل مديري الشركة السيد علي الابراهيم والسيد فراس حماد إيذاناً ببدء تنفيذ الأعمال وفق نطاق العمل المتفق عليه، حيث يشمل العقد على تقديم خدمات إدارة التطبيقات (AMS) لنظام SAP بما في ذلك الدعم الفني والتشغيلي والمحافظة على استقرار الأنظمة وأدائها ومعالجة الحوادث التشغيلية ومراقبة كفاءة الأنظمة عبر نظام التذاكر بالإضافة الى تقديم خدمات تطوير التطبيقات (ADS) وفق طلبات العمل المعتمدة من شركة NEBRAS وتشمل تطوير وظائف جديدة وتنفيذ اختبارات القبول (UAT) قبل الانتقال إلى بيئة الإنتاج.
وأكدت شركة بوابة البرق للحوسبة السحابية أن هذا التعاقد يمثل محطة مهمة في مسيرتها التوسعية في مجال خدمات SAP على المستوى الإقليمي ويعزز من حضورها كشريك موثوق في قطاع الطاقة والبنية التحتية لا سيما في الأسواق الخليجية والأردنية.
