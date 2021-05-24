شركة تشين رياكشن ودار دبي للأوبرا تحوزان على جائزتين عالميتين

الوكيل الاخباري - تمكنت شركة تشين رياكشن والتي تعد أحد الشركات الأردنية الرائدة في عالم التسويق الرقمي من تصدر العناوين مرة أخرى من خلال فوزها بجدارة بجائزتين عالميتين متخصصتين في مسابقة الجوائز العالمية للحملات التسويقية على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عن الحملة التسويقية المسماة "من المنزل وإلى المسرح".

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وتعد شركة تشين رياكشن أحد الشركات الأردنية الريادية والمعروفة دولياً ومحلياً في عالم التسويق الرقمي والتي تنافس العديد من شركات التسويق العالمية في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم.







يجدر بالذكر أن الشركة قد حصلت على هذه الجائزة بالنيابة عن فئتين، حيث كانت الجائزة الأولى هي " أفضل حملة تسويقية تفاعلية مع الجمهور" والثانية هي "أفضل حملة تسويقية ترفيهية على مواقع التواصل الاجتماعية".



تمكنت شركة تشين رياكشن ودار دبي للأوبرا من كسر حواجز الحظر المنزلي والتي فرضت بسبب الجائحة الأخيرة حيث تمكنتا من تقوية روابط المجتمع وبث المزيد من روح الأمل للكثير من المتابعين في العالم العربي عامةً وفي الأردن خاصةً، وتمكنت أيضاً من تحفيزهم على تحقيق المزيد من طموحاتهم.



لقد كان العام 2020 حافلاً بالتحديات، ولكن شركة تشين رياكشن قد رأت في ذلك الفرصة الاستثنائية لخلق استراتيجيات مميزة للحملات التسويقية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما يجعلها واحدة من أكثر شركات التسويق الرقمي الأردنية حوزاً على الجوائز في نفس العام وذلك بعد الوضع بعين الاعتبار الجوائز الـ 5 السابقة والتي حصلت عليها تشين رياكشن من مسابقة محركات البحث في الشرق الأوسط لعام 2020 وبهذا تعد الشركة الوحيدة في الأردن والتي تحصل على هذا الكم من الجوائز بفضل كادرها الاحترافي المكون من الشباب الأردني.



يقول فراس شبانة وهو المدير العام لشركة تشين رياكشن في الأردن بأن " هذه النجاحات المستمرة والذي استطاع فريقنا المكون من الخبراء الأردنيون من إنجازها منذ عام 2010، تجسد طموحاتهم وأهدافهم التي تتشابه مع أهداف كافة الشباب الأردنيين في استغلال طاقاتهم وإبداعاتهم لتمثيل الأردن كبلدٍ حاضنٍ لروح الريادة والتقدم والازدهار في مجال التسويق الرقمي وفي مجال تطوير الأعمال حيث أننا لم نتمكن من تحقيق هذه الإنجازات بدون شغفهم تجاه هذه المشاريع".



وعلق مدير ومؤسس تشين رياكشن سيف جراد قائلاً " لقد تمكنا من خلال العمل الجاد والمستمر لفريقنا المبدع وحملاته التسويقية المدروسة من العمل مع العديد من الشركات والعلامات التجارية العالمية وبهذا فقد نجحنا بتحقيق هدف شركتنا الأساسي بأن نصبح من أكبر مزودي الخدمات التسويقية الرقمية على مستوى الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط."