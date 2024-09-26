شركة تويوتا تعقد شراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لتطوير تقنيات خلايا وقود خالية من الكربون في السعودية

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة تويوتا موتور كوربوريشن Toyota Motor Corporation اليابانية عقدها شراكة استراتيجية مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عبر عبداللطيف جميل للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات تويوتا في السعودية منذ عام 1955؛ بهدف تطوير أبحاث خلايا الوقود الهيدروجينية في المملكة العربية السعودية، ودعم جهود المملكة لإزالة الكربون في قطاع النقل وخارجه وتحقيق الحياد الصفري من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060.

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بموجب هذه الشراكة، منحت شركة تويوتا جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وحدات خلايا الوقود ذات غشاء التبادل البروتوني، وأنشأت الجامعة مختبرًا مبتكرًا ضمن منصة أبحاث الطاقة النظيفة دعمًا لتطوير هذه التقنيات وتعزيزًا لجهود المملكة لقيادة ابتكارات الهيدروجين، وخاصة فيما يتعلق بتصميم خلايا وقود تتناسب مع الظروف البيئية الفريدة للمنطقة.



وحول ذلك، علّق نوبويوكي تاكيمورا، الممثل الرئيس لمكتب اتصال تويوتا لحلول التنقل والطاقة للمملكة العربية السعودية، قائلًا: "على مدى أكثر من عقدين، كانت تويوتا سباقة في توفير حلول التنقل الصديقة للبيئة، مؤكدةً على التزامها الراسخ بمواصلة الابتكار والاستثمار على الصعيد العالمي وحرصها على الوصول إلى مستقبل خالٍ من الكربون. ونسعى بالشراكة مع فريق الأبحاث في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ضمن منصة أبحاث الطاقة النظيفة وعبداللطيف جميل للسيارات إلى توفير هذه التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى دعم الجهود المبذولة لإزالة الكربون. وتلتزم تويوتا بالمساهمة في الأبحاث التي تجريها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وتعزيز التنوع الاقتصادي في المملكة والاقتصاد الدائري الكربوني، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030".



بدوره، علّق مازن غازي جميل، المدير العام التنفيذي لعمليات التسويق في عبداللطيف جميل للسيارات: "تلتزم عبداللطيف جميل للسيارات بتسهيل تطوير الحلول وتبنيها لتعود بالنفع على المجتمع على النطاقيْن المحلي والعالمي، كما تهدف إلى دعم التقنيات المستدامة وتعزيزها بما يشمل تقنيات خلايا الوقود لترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية بوصفها مساهمًا رئيسًا في التنقل المستدام. وترسخ هذه الشراكة الاستراتيجية التزامنا بتمكين وبناء مستقبل أنظف وأذكى وفعّال للجميع، ودعمنا الاحتياجات التحويلية للشركات والأفراد في المملكة".



وصرّح البروفيسور ماني ساراثي من قسم العلوم والهندسة الفيزيائية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية: "نتطلع في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية للتعاون مع شركة تويوتا وعبداللطيف جميل للسيارات لدعم تبني تقنية خلايا وقود الهيدروجين في السعودية. ومن خلال منصة أبحاث الطاقة النظيفة، نركز على تطوير الأبحاث التي من شأنها تحسين خلايا وقود الهيدروجين للظروف المحددة للمنطقة، وضمان كفاءتها وموثوقيتها. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بالابتكارات الرائدة التي تدعم الحلول المستدامة وتسهم في مستقبل أكثر خُضرة للمملكة العربية السعودية وخارجها".