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الأحد، 14-01-2024 04:41 م

شركة جوبترول تطلق حملة تعريفية وترويجية تحت عنوان "جوبترول هي “065800700”

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الوكيل الإخباري - من منطلق تفاعلها المستمر مع زبائنها الكرام، أعلنت شركة جوبترول العلامة التجارية الرائدة في توزيــع وتســويق المنتجــات البتروليــة فــي المملكـة عن إطلاق حملة شاملة تجمع بين التوعية والترويج مؤكدةً على أن الرقم المعتمد والوحيد لكافة خدمات الشركة هو 065800700.

تتمثل رسالة جوبترول في تأكيد أنها العلامة التجارية الأصلية والوحيدة وهي إحدى شركات مجموعة مصفاة البترول الأردنية.

تعكس هذه الحملة التعريفية تفاني جوبترول في توفير خدمات موثوقة ومبتكرة، تتجاوز تصور البعض بأنها مجرد محطات وقود. يتمحور التركيز حول تحسين الوعي بمجموعة الخدمات المتنوعة، بما في ذلك محطات الوقود وخدمة "جوّ" لتوصيل الديزل للمنازل.

الحملة تشمل آلية فعّالة لتحقيق التفاعل والمشاركة مع المستهلكين، من خلال حملة "اكشط واربح"، حيث تتيح هذه الحملة للمستهلكين الفرصة لربح آلاف الجوائز عند تعبئة 500 لتر أو أكثر من الديزل وذلك من خلال الطلب عبر الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جوبترول 065800700.

مدة الحملة شهر واحد من تاريخ 2024/1/14 إلى 2024/2/14 أو حتى نفاذ الكمية. الحملة حاصلة على موافقة وزارة الصناعة والتجارة وخاضعة للشروط والأحكام.

وقال عطوفة مدير عام شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية "جوبترول" المهندس خالد الزعبي: "أن شركة جوبترول تحرص على تزويد عملائها بأفضل المنتجات والخدمات التي تلبي جميع متطلباتهم، وأكد أن جوبترول لا تطرح أية عروض أو إعلانات أو جوائز إلا من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للشركة أو عن طريق الواتساب وخدمة العملاء." وأضاف الزعبي: "أهمية الاتصال بالرقم الوحيد والمعتمد 065800700 للتحقق وطلب الخدمات، مع التأكيد على أن جوبترول تظل الرائدة والوحيدة في مجال خدمات توصيل الديزل للمنازل."

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لمزيد من المعلومات، يمكنكم الاتصال بالرقم الوحيد والمعتمد لشركة جوبترول 065800700، أو التواصل عبر الواتساب، أو زيارة صفحات التواصل الاجتماعي:

- فيسبوك Jppmcompany
- انستغرام: Jopetrol

 




 

 


 

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