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الثلاثاء، 12-03-2024 02:28 م

شركة "جورامكو" تختتم مشاركتها في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة الطائرات MRO Middle East 2024 بنجاح

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الوكيل الاخباري - اختتمت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، مؤخراً، مشاركتها في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة الطائرات 2024 MRO Middle East، الذي يعد الحدث الهام والأضخم من نوعه على مستوى المنطقة في مجال صيانة الطائرات التجارية، بنجاح كبير، محققة العديد من الأهداف في إطاره.

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وتميزت مشاركة "جورامكو" خلال المؤتمر والمعرض الذي تواصلت فعالياته على مدار يومي الخامس والسادس من شهر آذار للعام الجاري 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور علامتها البارز؛ حيث انخرطت في العديد من الجلسات النقاشية، فضلاً عن  إعلانها لعدد من  الاتفاقيات الاستراتيجية التي شملت الاتفاقية مع  خطوط MNG Airlines، وخطوط طيران TUI، بالإضافة  إلى شركة Satair ، وشركة Bossard، وهو ما عزز من مكانة الشركة كمزود عالمي رائد في مجال خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية .


هذا وقد شاركت "جورامكو"  خبرتها الواسعة عبر جناحها الاستثنائي الذي تألف من طابقين، والذي تفاعلت فيه مع ممثلي أبرز الشركات العالمية العاملة والمعنية بالقطاع، بما فيهم ممثلي العملاء الحاليين والمحتملين وشركاء الأعمال؛ وعبر الرعاية الإعلامية والمقابلات الحصرية، وتصدر غلاف أهم الوسائل الإعلامية الرائدة المعنية خلال الحدث.


كذلك خلال مسرح ال Go Live، انضم الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري، إلى عدد من المتحدثين من قادة القطاع وأبرز ممثليه على مستوى المنطقة خلال الجلسة الحوارية التي عقدت في اليوم الأول  والتي تناولت موضوع تحديات القدرات الاستيعابية لشركات الصيانة والإصلاح و التجديد، فيما شارك في اليوم الثاني مدير دائرة الهندسة، محمد السرحان، بعضاً من الرؤى حول سوق الشحن الإقليمي.


وفي تعليق له على هذه الاتفاقية، صرح الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "سعدنا بالمشاركة في هذا الحدث لما يوفره من فرصة قيمة للتواصل مع المعنيين في القطاع وممثلي الشركات الرائدة ضمنه، بالإضافة لما يتيحه لنا من فرصة لاستعراض مستجداتنا وإنجازاتنا والحديث خططنا المستقبلية وتطلعاتنا."

 

 

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