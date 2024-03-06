شركة "جورامكو" تعلن عن توقيع اتفاقية صيانة جديدة مع الخطوط الجوية MNG Airlines

الوكيل الاخباري - أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن توقيعها اتفاقية صيانة جديدة مع خطوط MNG الجوية، وذلك امتداداً للشراكة طويلة المدى التي تجمع بين الطرفين ، والتي تعد انعكاساً للثقة الكبيرة بين الطرفين و علامة بارزة لشراكتهما.

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وبموجب اتفاقية الصيانة الجديدة، التي تم الإعلان عنها في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة الطائراتMRO Middle East 2024 ، ستتولى "جورامكو" مهمة إجراء عمليات الإصلاح والصيانة الدورية الشاملة C Checks على طائرتين من من طراز A300 من أسطول خطوط MNG الجوية، وطائرة أخرى من طراز A330. ستعزز عمليات الصيانة هذه للطرفين المزيد من آفاق من التعاون و العمل المثمر.



وفي تعليق له على هذه الاتفاقية، صرح الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "فخورون بعلاقتنا الناجحة التي تتيح لنا مواصلة تقديم خدمات الصيانة لطائرات MNG الجوية، وتوسيع شراكتنا طويلة الأمد معها، والتي نعتز بها كونها تشير لمدى الثقة بجودة خدماتنا، متطلعين لمزيد من التعاون المستقبلي معها."

ومن جانبه، قال مدير عام خطوط MNG الجوية ، علي سادات أوزكزانتش: "سعداء بتوسيع شراكتنا مع جورامكو من خلال هذه اتفاقية الصيانة الجديدة معها، والتي وقف وراءها موثوقةية وجودة الخدمات التي كانت قد زودتنا بها عبر الاتفاقية السابقة، والتي كان لها دور فعال في دعم عملياتنا. وتؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بصلاحية طائراتنا و توفير أقصى معايير السلامة فيها كفاءتها، كما نتطلع إلى تعزيز تعاوننا مع جورامكو في السنوات المقبلة."