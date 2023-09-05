شركة "جورامكو" تعيّن بترا ليندمان نائباً لرئيس إدارة سلسلة التوريد

الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسي لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن تعيين بترا ليندمان بمنصب نائباً لرئيس إدارة سلسلة التوريد.

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وقاد جاء اختيار ليندمان لتقلد منصبها الجديد؛ نظراً لمسيرتها الحافلة التي تقارب العقدين في مجال الطيران، مع حصيلة خبرات متنوعة ستكرسها لقيادة إدارة سلسلة التوريد لدى الشركة ومواءمة أهداف خططها للنمو، بما يسهم في تقديم تجارب أكثر سلاسة وفعالية وملامسة لاحتياجات قائمة عملاء الشركة.



وكانت ليندمان قد اكتسبت خبرتها من خلال مناصبها القيادية السابقة لدى عدة شركات من شركات الطيران الكبرى. وقد تولت ليندمان في ما مضى، منصب رئيس إدارة المشتريات والشؤون الداخلية لدى الخطوط الجوية الدولية السويسرية في زيورخ، وسابقاً لذلك شغلت منصب رئيس الخدمات اللوجستية الاستراتيجية وتطوير وتحليل المشتريات الاستراتيجية لدى شركة SR Technics لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية في زيوريخ.

أما خبرتها في الشرق الأوسط، فقد اكتسبتها خلال فترة عملها لدى شركة أبوظبي لتقنيات الطائرات.



وتعليقاً على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري:"يأتي تعيين بترا ليندمان في ظل جهودنا المستمرة في الشركة نحو تعزيز مكانتنا كمزود رائد لخدمات صيانة وإصلاح وتجديد وهندسة الطائرات التجارية، كما أنه يأتي تأكيداً على التزامنا بإثراء قاعدتنا الاستثنائية من الكفاءات لتولي مهام المناصب الإدارية العليا.

نحن على ثقة بأن انضمام ليندمان لفريق العمل سينعكس بالإيجاب على قدرتنا على مواصلة التفوق بمستوى ومعايير التميز والابتكار التي نُعرَف بها، كما أننا متحمسون للمضي قدماً في ما يتعلق بخطط النمو الاستراتيجية المقبلة متطلعين لإسهامات ليندمان وفريق عملها."