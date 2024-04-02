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الثلاثاء، 02-04-2024 12:02 م

شركة "جورامكو" تعيّن ستيفان كلوزيه مديراً تنفيذياً لعملياتها

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الوكيل الاخباري - أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن تعيين ستيفان كلوزيه بمنصب المدير التنفيذي للعمليات لديها.

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يعد ستيفان من الخبراء المتمرسين في عالم الطيران؛ لما يتمتع به من خبرة طويلة في هذا المجال، تزيد في عمرها على 20 عاماً أمضاها في مجالات الصيانة والعمليات الفنية، مكتسباً إياها على مر مسيرته ومن خلال المناصب العليا التي شغلها سابقاً والتي كان آخرها منصب نائب الرئيس للصيانة والهندسة في الطيران الملكي السعودي.


هذا وسيتولى كلوزيه بموجب انضمامه لفريق عمل "جورامكو" مهمة  إدارة دائرة العمليات؛ حيث سيضطلع بالإشراف على تنفيذ المهام الفنية والتشغيلية اليومية في الشركة.


وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "سعداء بالترحيب بالزميل ستيفان كلوزيه ليكون  جزءاً جديداً من فريق الإدارة العليا، حيث سيتولى قيادة فريق من الخبراء المحترفين .

أتطلع لمساهمته في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا، خاصة في هذا الوقت الذي نشهد فيه نمواً استراتيجياً كبيراً."

 

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