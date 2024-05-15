شركة "جورامكو" تعيّن هناء ابسيس بمنصب رئيس دائرة الموارد البشرية والأداء

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن تعيين هناء ابسيس بمنصب رئيس دائرة الموارد البشرية والأداء لديها.وقد جاء اختيار هناء لتقلد مهام منصبها الجديد لدى الشركة؛ لما تتمتع به من خبرة واسعة تعتبر حصيلة أكثر من 20 عاماً من الاختصاص في مجالات إدارة الموارد البشرية المتنوعة، بما في ذلك إدارة المواهب، والتصميم التنظيمي، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة وتقييم الأداء، فضلاً عن التدريب و إدارة التفاعل بين الموظفين كما شغلت عدة مناصب عليا عبر العديد من الدول والقطاعات.وستتولى ابسيس بموجب انضمامها لفريق عمل "جورامكو" مهمة جميع الأمور المتعلقة بالموظفين و الاداء و التطوير من خلال قيادة فريق الموارد ، هذا إلى جانب قيادة أكاديمية "جورامكو"، المتخصصة في برامج التدريب والتعليم في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، والتابعة للشركة، متولية مهمة الارتقاء بها والانتقال بها إلى مستويات أكثر تقدماً لتكون ضمن قائمة المؤسسات التعليمية والتدريبية المميزة والمتطورة، فضلاً تولي مسؤولية رفد الشركة بالكفاءات والمواهب من خريجي الأكايديمية.وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "تحرص جورامكو دائماً على استقطاب المواهب والكفاءات الجديدة وضمها إلى الشركة، للاستفادة من خبراتها في تعزيز مسيرة التقدم والنمو الذي تشهده. واثقون بأن الزميلة هناء ابسيس ستكون قادرة بفضل ما تتمتع به من شغف واستراتيجية فعالة مع أسلوب قيادي، على مواءمة أهداف الشركة المتعلقة بالموارد البشرية وتمكين أعضاء فريق العمل من بلوغ أقصى طاقاتهم وإمكاناتهم ورفع قدراتهم لتأدية أدوارهم كما هو متوقع منهم."