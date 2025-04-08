شركة "جورامكو" تفوز بجائزة "أفضل شريك دولي" في مؤتمر ومعرض جنوب آسيا 2025 للطيران

ويحتفي الحفل بالإنجازات الاستثنائية في مختلف فئات قطاع صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية وتصميم مقصوراتها، حيث تكرّم الجوائز الابتكار والجودة والتميز التشغيلي والتأثير العام على الصناعة.
وتعليقاً على هذا التكريم ، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "يشرفنا الحصول على جائزة أفضل شريك دولي في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، فهي تعكس مستوى رضى شركائنا عن خدماتنا التي نلتزم بتقديمها وفق أعلى المعايير العالمية. كما تحفزنا هذه الجائزة على مواصلة الارتقاء بمعايير التميز في عملياتنا ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً."
ومن الجدير بالذكر أن الإعلان عن الفائزين تم خلال حفل توزيع الجوائز الرسمي The Gala الذي أقيم في 26 آذار 2025. وقد كان هذا الحدث الحصري من أبرز فعاليات مؤتمر والمعرض جنوب آسيا؛ كما شهد تكريم الفائزين وتسليط الضوء على الإنجازات المتميزة في قطاع الطيران، فضلاً عن عمله كمنصة للتواصل والتفاعل المثمر
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