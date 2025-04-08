الثلاثاء 2025-04-08 03:16 م
 

شركة "جورامكو" تفوز بجائزة "أفضل شريك دولي" في مؤتمر ومعرض جنوب آسيا 2025 للطيران

nj
جورامكو
 
الثلاثاء، 08-04-2025 01:50 م

الوكيل الإخباري-   في إنجاز جديد لها، نالت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، التكريم خلال حفل "التميز عالمياً في صيانة وتجديد وإصلاح الطائرات التجارية"، الذي أقيم في إطار مؤتمر ومعرض جنوب آسيا 2025 للطيران في الهند. وقد جاء هذا التكريم المرموق إثر فوز الشركة بجائزة "أفضل شريك دولي في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات"، مبرهنة من خلاله على مكانتها الرائدة.

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ويحتفي الحفل بالإنجازات الاستثنائية في مختلف فئات قطاع صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية وتصميم مقصوراتها، حيث تكرّم الجوائز الابتكار والجودة والتميز التشغيلي والتأثير العام على الصناعة.


وتعليقاً على هذا التكريم ، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "يشرفنا الحصول على جائزة أفضل شريك دولي في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية، فهي تعكس مستوى رضى شركائنا عن خدماتنا التي نلتزم بتقديمها وفق أعلى المعايير العالمية. كما تحفزنا هذه الجائزة على مواصلة الارتقاء بمعايير التميز في عملياتنا ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً."


ومن الجدير بالذكر أن الإعلان عن الفائزين تم خلال حفل توزيع الجوائز الرسمي The Gala الذي أقيم في 26 آذار 2025. وقد كان هذا الحدث الحصري من أبرز فعاليات مؤتمر والمعرض جنوب آسيا؛ كما شهد تكريم الفائزين وتسليط الضوء على الإنجازات المتميزة في قطاع الطيران، فضلاً عن عمله كمنصة للتواصل والتفاعل المثمر

 
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