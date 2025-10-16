شركة جورامكو توسّع اتفاقية شراكتها مع مجموعة TUI للطيران

وبموجب الاتفاقية الموسعة، ستتابع جورامكو تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لطائراتB787 التابعة لمجموعة TUI للطيران، إضافة لبدء الشركة وللمرة الأولى تنفبذها لأعمال الصيانة لطائرات E190-E2 . وتؤكد هذه الشراكة المستمرة مكانة جورامكو كشركة رائدة في قطاع الصيانة والإصلاح والتجديد على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي تعليق له على هذا الشأن ، قال الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والتجارية في شركة دبي لصناعات الطيران، فريزر كوري: "تمثل هذه الاتفاقية محطة جديدة في علاقتنا الوثيقة مع مجموعة TUI للطيران، ويسرنا في جورامكو أن نكون الشريك الموثوق لخدمات الصيانة لشركائنا، وملتزمون بتعزيز وتطوير هذا التعاون في المستقبل."
