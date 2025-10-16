الخميس 2025-10-16 07:58 ص
 

شركة جورامكو توسّع اتفاقية شراكتها مع مجموعة TUI للطيران

zsf
الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة جورامكو
 
الخميس، 16-10-2025 07:41 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة جورامكو، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية مقراً لها، عن توقيع اتفاقية صيانة موسعة مع مجموعة TUI للطيران.اضافة اعلان


وبموجب الاتفاقية الموسعة، ستتابع جورامكو تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لطائراتB787  التابعة لمجموعة TUI للطيران، إضافة لبدء الشركة وللمرة الأولى تنفبذها لأعمال الصيانة لطائرات E190-E2 . وتؤكد هذه الشراكة المستمرة مكانة جورامكو كشركة رائدة في قطاع الصيانة والإصلاح والتجديد على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي تعليق له على هذا الشأن ، قال الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والتجارية في شركة دبي لصناعات الطيران، فريزر كوري: "تمثل هذه الاتفاقية محطة جديدة في علاقتنا الوثيقة مع مجموعة TUI للطيران، ويسرنا في جورامكو أن نكون الشريك الموثوق لخدمات الصيانة لشركائنا، وملتزمون بتعزيز وتطوير هذا التعاون في المستقبل."
 
 
gnews

أحدث الأخبار

xcv

أخبار الشركات الملكية الأردنية تدشن خط جوي مباشر بين عمان والدار البيضاء بمعدل رحلتين اسبوعيًا

إسرائيل تربط المرحلة الثانية من الاتفاق بإعادة جثث المختطفين

فلسطين إسرائيل تربط المرحلة الثانية من الاتفاق بإعادة جثث المحتجزين

zsf

أخبار الشركات شركة جورامكو توسّع اتفاقية شراكتها مع مجموعة TUI للطيران

وزير المالية السوري محمد يسر برنية

عربي ودولي وزير المالية السوري: لن ننتظر المؤسسات الدولية لتنفيذ إصلاحاتنا

الامن السيبراني يوجه نصيحة للأردنيين بشأن التطبيقات على هواتفهم

أخبار محلية الأمن السيبراني يوجه نصيحة للأردنيين بشأن التطبيقات على هواتفهم

سبائك ذهب

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا لمستوى قياسي جديد

بعد تسجيل حاالت كوليرا في سورية.. "الزراعة" تترقب و"األوبئة" تستعد

أخبار محلية بعد تسجيل حالات كوليرا في سوريا.. وزارة الزراعة تترقب و"الأوبئة" تستعد

مسؤول أميركي: واشنطن ملتزمة بتحقيق أهداف اتفاق غزة

فلسطين مسؤول أميركي: واشنطن ملتزمة بتحقيق أهداف اتفاق غزة



 
 





الأكثر مشاهدة