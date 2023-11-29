الأربعاء 29-11-2023
الوكيل الاخباري
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في دير علا غداً - أسماء

مع قرب انتهاء مهلة التأجيل.. بوادر اتفاق تلوح في الأفق حول لائحة أجور الأطباء

عشائر الشركس يؤكدون التفافهم حول القيادة الهاشمية ووقوفهم صفا واحدا خلف الملك

المقاومة تعلن إطلاق سراح رهينتين روسيتين اليوم

الصفدي يطير إلى نيويورك للمشاركة باجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن

الأونروا: نحن بحاجة إلى فتح عدة معابر كي نتجنب كارثة في غزة

"الشباب النيابية" تكرم البطلين الحمود والعرجان

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 3325 شخصاً منذ 7 أكتوبر في الضفة

قرار هام وعاجل من حركة حماس

حوارات المستقبل تنظم لقاء حول آثار العدوان الإسرائيلي ضد غزة على الأردن

عاجل

المقاومة تعلن إطلاق سراح رهينتين روسيتين اليوم

الأربعاء، 29-11-2023 11:37 ص

شركة جيني تطلق خدمة التوصيل جيني إكسبرس استجابةً لحاجة المستخدمين

jeeny


الوكيل الإخباري - تعلن شركة جيني، صاحبة تطبيق نقل الركاب الرائد في هذا المجال، عن إطلاق خدمتها الجديدة جيني إكسبرس في الأردن، حيث تهدف هذه الخدمة إلى تمكين العملاء من إرسال واستلام البضائع بكفاءة من خلال تطبيق جيني.اضافة اعلان


خضع فريق عمل جيني لتعلم مهارات جديدة وعمل على تطويرها، مما حقق نموًا كبيرًا للشركة، وبعد اختبارات دقيقة يسر الشركة أن تقدم خدمة توصيل بفوائدٍ عديدة ومميزة تشمل سرعة الخدمة والتوصيل، هذا بالإضافة إلى سهولة القيام بالطلبات ودقة المواعيد.
وتعمل هذه الخدمة على تقديم تجربة فريدة للمستخدمين بأسلوبٍ سلسٍ ومن دون أي عناء.

قامت شركة جيني بتوسيع خدماتها لتشمل حلول التوصيل وذلك لتلبية احتياجات المستهلكين الجديدة والطلب المتزايد على خدمات تمكنهم من إرسال واستلام الطرود بأمان من خلال التطبيق، مما يدل على قدرتها على التكيف مع جميع الظروف والمتغيرات.

ويتماشى إطلاق خدمة جيني إكسبرس مع التزام الشركة بالتحول الرقمي، حيث أنه يعمل على تسهيل حياة الناس وتحسين سبل العيش، بالإضافة إلى خلق الكثير من فرص العمل للمواطنين والوافدين على حد سواء، مما يعود بالفائدة على المجتمع بأسره.

وصرّح الرئيس التنفيذي لشركة جيني حمّاد احتشام، قائلًا: "إن إطلاق خدمة جيني إكسبرس يدل على التزامنا بتطوير حياة الناس وتحسينها من خلال التكنولوجيا والخدمات الذكية، وإن ما يدفعنا لتوسيع نطاق تطبيق جيني هو عزمنا على تسهيل نقل الطرود والأغراض من خلال التوصيل، حيث أننا نريد الوصول إلى عالمٍ لا حدود تحكم التوصيل فيه من خلال منصتنا."

إن خدمة جيني إكسبرس فعّالة الآن وجاهزة للاستخدام في عمّان.
قم بتحميل التطبيق الآن واستمتع بالكفاءة والراحة وسرعة الخدمة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-11-28 at 3.37.03 PM

حزب الاتحاد الوطني الأردني يعقد شراكة مع منصة 'بيفول' لتعزيز ثقافة العمل التطوعي والسلام العالمي

Samsung Electronics MENA HVAC Air Solutions Day 2023 Thailand

سامسونج تستضيف "يوم حلول التكييف" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات في هذا المجال

Capture

أبو خضر للسيارات تطرح BMW iX5 Hydrogen التي تعمل بنظام الدفع بخلايا وقود الهيدروجين المتطوّر

WhatsApp Image 2023-11-25 at 10.57.38 PM

مركز زين الإقليمي (THE BUNKER) يحصل على الشهادة الذهبية للاستدامة التشغيلية من المستوى الثالث

1 (14)

زين تبدأ حملتها للشتاء بإغاثة الأهل في غزة

WhatsApp Image 2023-11-22 at 5.47.59 PM

الأردن في مواجهة العاصفة: دبلوماسية الحكمة والتحدي في قلب الأزمة الفلسطينية

أخبار متعلقة
Capture

أبو خضر للسيارات تطرح BMW iX5 Hydrogen التي تعمل بنظام الدفع بخلايا وقود الهيدروجين المتطوّر

1 (14)

زين تبدأ حملتها للشتاء بإغاثة الأهل في غزة

WhatsApp Image 2023-11-22 at 5.47.59 PM

الأردن في مواجهة العاصفة: دبلوماسية الحكمة والتحدي في قلب الأزمة الفلسطينية

ces-innovation-award-article-image (1)

جمعيّة تكنولوجيا المستهلك تمنح سامسونج عدداً من جوائز الابتكار ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة CES® 2024

Untitled

الشركة المعاصرة لتزويد المعدات - وكيل إم جي في الأردن يوُسّع انتشاره في الأسواق بالتعاون مع موقع موتري.كوم

387037502_633157752326133_5189318938026296597_n

لأول مرة في الأردن إطلاق خدمة “Arabi Shopix” للشركات الصغيرة والمتوسطة من شركة أكابس بالتعاون مع البنك العربي