شركة جيه تي انترناشونال (الأردن) تعزز روح العطاء في رمضان

وفي هذا الإطار، ساهمت الشركة في دعم موائد الرحمن التي تنظمها تكية أم علي، حيث تكفلت في اليوم الخامس عشر من الشهر الفضيل بتقديم الدعم لهذه المبادرة، تأكيدًا على إيمانها بأهمية تعزيز ثقافة العطاء والتكافل في المجتمع الأردني.
وبالتعاون مع جمعية الأيدي الواعدة، ساهمت الشركة كذلك في توزيع بطاقات طرود غذائية استفادت منها أكثر من 280 عائلة، في مبادرة تهدف إلى مساندة الأسر المحتاجة وتخفيف الأعباء المعيشية عنها خلال شهر رمضان.
كما شمل دعم الشركة إفطار تم تنظيمه لدار الضيافة للمسنين بالتعاون مع جمعية الأسرة البيضاء، في خطوة تعكس حرصها على مساندة فئات مجتمعية مختلفة وإدخال البهجة على قلوب كبار السن خلال الشهر الفضيل.
وتأتي هذه المبادرات ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها الشركة، والتي تركز على دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز ثقافة المشاركة والتكافل، على مدار العام، انطلاقًا من قناعة الشركة بأن دور الشركات يتجاوز النشاط الاقتصادي ليشمل المساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة.
