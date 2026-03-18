شركة جيه تي انترناشونال (الأردن) تعزز روح العطاء في رمضان

الوكيل الإخباري- مع أجواء شهر رمضان المبارك، حيث تتجسد قيم التكافل والتراحم وتتسع مبادرات العطاء لخدمة المجتمع، تواصل شركة جيه تي انترناشونال (الأردن) دعم المبادرات الإنسانية التي تعكس روح الشهر الفضيل وتعزز التضامن المجتمعي.

اضافة اعلان



وفي هذا الإطار، ساهمت الشركة في دعم موائد الرحمن التي تنظمها تكية أم علي، حيث تكفلت في اليوم الخامس عشر من الشهر الفضيل بتقديم الدعم لهذه المبادرة، تأكيدًا على إيمانها بأهمية تعزيز ثقافة العطاء والتكافل في المجتمع الأردني.



وبالتعاون مع جمعية الأيدي الواعدة، ساهمت الشركة كذلك في توزيع بطاقات طرود غذائية استفادت منها أكثر من 280 عائلة، في مبادرة تهدف إلى مساندة الأسر المحتاجة وتخفيف الأعباء المعيشية عنها خلال شهر رمضان.



كما شمل دعم الشركة إفطار تم تنظيمه لدار الضيافة للمسنين بالتعاون مع جمعية الأسرة البيضاء، في خطوة تعكس حرصها على مساندة فئات مجتمعية مختلفة وإدخال البهجة على قلوب كبار السن خلال الشهر الفضيل.