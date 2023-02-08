شركة دار الدواء تتبرع بـ 750 ألف دولار للسوريين المتضررين من الزلزال الأخير.

الوكيل الإخباري -

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أعلنت شركة دار الدواء للتنمية والاستثمار عن التبرع بأدوية من منتجات الشركة بقيمة 750 الف دولار لإغاثة منكوبي الزلزال في سوريا وذلك بالتعاون مع نقابة الصيادلة الأردنيين والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التي كانت قد فتحت غرفة طوارىء لاستقبال التبرعات بهدف إرسالها إلى الأهل في سوريا لمساعدة المتضررين. وأعلنت شركة "دار الدواء" عن تبرعها السخي عبر تصريح لرئيسها التنفيذي السيد خالد حرب مؤكداً أهمية مساعدة الأخوة السوريين إنسانياً وطبياً في هذا الوقت الصعب بإعتبار أن المتضررين بحاجة ماسة وضرورية لها مما ستخفف من أزمتهم وتلبي احتياجاتهم. مشيراً بأن الشركة قامت وبشكل فوري بتلبية نداء الواجب للوطن والإنسان نحو الأشقاء من خلال نقابة الصيادلة والهيئة الخيرية الهاشمية التي اطلقت حملة لاستقبال التبرعات للوقوف مع المتضررين والمصابين من الكارثة الإنسانية التي حلت بهم متمنية الشركة بالوقت ذاته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين والتعازي الحارة لأسر الضحايا.