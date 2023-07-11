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الثلاثاء، 11-07-2023 02:14 م

شركة زين الأردن تورّد غرفتي مراقبة إلكترونية مركزية للمراكز الإيوائية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية

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الوكيل الإخباري - ضمن جهودها المتواصلة وحرصها على تقديم أحدث الخدمات والتقنيات والحلول الرقمية التي تخدم مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وتحت مظلة "زين أعمال"؛ ورّدت شركة زين الأردن غرفتي مراقبة إلكترونية مركزية لكافة الدور والمراكز الإيوائية التابعة لوزارة التنمية الإجتماعية، والتي افتتحاهما وزيري الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والتنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، حيث يشمل التعاون تغطية قطاعات الأحداث والحماية وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الأُسرة والطفولة ومكافحة التسوّل.

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وأكدت شركة زين الأردن على مواصلة دورها الريادي عبر توفير وتبنّي أحدث الحلول التكنولوجية الاستثنائية لكافة القطاعات والمؤسسات بمختلف أحجامها، وذلك للمساهمة في تمكينها وتنميتها وتسريع وتيرة التحول الرقمي، عبر توظيف التكنولوجيا بالشكل الأمثل لتحسين قدرة المؤسسات على الوصول إلى المعلومات، وتحسين أداء وجودة خدماتها والارتقاء بها.


وقامت شركة زين وخلال المرحلة الأولى من المشروع، بتركيب وتوريد غرفتي مراقبة لربط 23 دار إيواء تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية لتفعيل غرف المراقبة، إلى جانب ربط كافة مواقع الوزارة وصندوق المعونة الوطنية بشبكة (MPLS) لنقل البيانات متعددة الاستخدام، حيث سيتم ربط ١٣٤ موقعاً في المراحل المقبلة.


وتحتوي المراكز والبالغ عددها 23 مركزاً وداراً إيوائية حكومية على أكثر من 1430 كاميرا، سيتم ربطها مع مركز الوزارة، إذ تم تخصيص كادر متخصص من الإناث لمراقبة دور الإناث وكادر متخصص من الذكور لمراقبة دور ومراكز الذكور، ليتسنى لوزارة التنمية الاجتماعية مراقبة كافة المراكز والدور على مدار الساعة.

وتلتزم شركة زين الأردن وتحت مظلة "زين أعمال" بتقديم حلول أعمال متكاملة لعملائها من قطاعات الأعمال المختلفة، وأحدث خدمات إنترنت الأشياء والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي والخدمات المدارة، وخدمات الشبكة والخدمات السحابية، كما تقوم بتبنّي أحدث الخدمات الرقمية عبر عقد شراكات استراتيجية مع كُبريات الشركات العربية والعالمية، كما تقدّم زين وفقاً لأعلى المعايير ودرجات الموثوقية والأمان عبر مركزها الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (The Bunker) - الأول من نوعه في الشرق الأوسط- خدمات تخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث  (Disaster Recovery)، واستضافة الخوادم، ونقل الخدمات الكبيرة للمؤسسات الحكومية والشركات المحلية والإقليمية العاملة في مختلف القطاعات، حيث يحتوي المركز على غرف استضافة للخوادم (Colocation DC) منها ما هو مشتَرَك، وأخرى منفصلة وخاصة، بالإضافة إلى وجود مكاتب طوارىء يمكن استخدامها في حالة الحاجة لإدارة الأجهزة الخاصة بالشركة أو المؤسسة، والخدمات السحابية (Cloud Services) بمختلف أنواعها.


 




 

 


 

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