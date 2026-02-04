شركة زين تنال شهادة الأيزو (ISO 45001) للصحة والسلامة المهنية

وتعكس هذه الشهادة التزام شركة زين بتطبيق أفضل المواصفات الدولية وأعلى معايير الكفاءة في هذا المجال، والتطوير المتواصل لأنظمة السلامة والصحة المهنية في مباني الشركة ومعارضها، وذلك لتعزيز بيئة العمل الآمنة والمُستدامة وضمان سلامة الموظفين والزوار والمتعاملين والامتثال للوائح المحلية والعالمية.
وتُعدّ هذه الشهادة خطوة متقدمة تُضاف إلى مسيرة وإنجازت شركة زين الحافلة كونها تدمج مفاهيم السلامة والصحة المهنية ضمن عملياتها اليومية، بما يُسهم في تحقيق بيئة عمل مسؤولة ومستدامة تضع موظفيها على سلًم أولوياتها.
ونالت الشركة هذه الشهادة بعد اجتيازها عمليات التدقيق الشاملة، والتي تضمنّت مراجعة السياسات والإجراءات والأنظمة المعتمدة، وتقييماً متكاملاً لممارسات الصحة والسلامة المهنية، حيث شملت عمليات التقييم عدّة مراحل؛ كتحليل الفجوات ومراجعة نظام السلامة الحالي، والتوثيق وإعداد إرشادات السلامة العامة، ومرحلة التدريب التي تضمّنت نشر النظام وتدريب الموظفين عليه، ومرحلة التدقيق الداخلي لمراجعة الأداء لتصحيح الأخطاء، إضافةً إلى مرحلة التدقيق النهائي.
يُذكر بأن شركة زين كانت قد حصلت مؤخراً على شهادة المباني الخضراء (EDGE) التي منحتها مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي وبالتعاون مع ((GBCI، لتصبح بذلك أول شركة اتصالات في المملكة تنال هذا الاعتماد الدولي المرموق، مؤكدة بذلك التزامها بتطبيق أعلى المعايير العالمية في كفاءة استخدام الطاقة والمياه والمواد، وتبنّي ممارسات تشغيلية مسؤولة تُسهم في الحد من الأثر البيئي وتعزّز الاستدامة المؤسسية.
-
أخبار متعلقة
-
البنك العربي يرعى فعاليات برنامج يوم اليتيم في عمان والطفيلة بالتعاون مع بنك الملابس الخيري
-
جيلي EX2 مصمّمة لعصر جديد من التنقّل الحضري
-
سامسونج وOSN يقدّمان أول تجربة للترفيه المنزلي في المنطقة بدون أجهزة استقبال خارجية
-
نهج المنار (Great Wall Motors) وطقس العرب يعلنان عن شراكة استراتيجية لتعزيز تجربة المستخدم في الأردن
-
"طلبات" الأردن ترسّخ ريادتها كأكبر منصة إلكترونية للبقالة والتجزئة في المملكة
-
أداء استثنائي للملكية الأردنية وتحقيق 21.5 مليون دينار أرباحاً صافية لعام 2025
-
افتتاح الفرع السابع لـ"ركن بغداد" في شارع مكة تحت رعاية وزير الصناعة
-
شركة بوابة البرق للحوسبة السحابية توقّع عقداً استراتيجياً لتقديم خدمات SAP مع شركة نبراس للطاقة