شركة زين تهنئ الملك وولي العهد والأسرة الأردنية بعيد الفطر

الوكيل الاخباري - بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، ترفع شركة زين الأردن أسمى آيات التهنئة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، والعائلة الهاشمية، والأسرة الأردنية.

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داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على أردننا الحبيب والأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم هذا الوطن بقيادته الحكيمة سنداً وعزاً لأمته، وأن ينصر إخواننا في غزة نصراً عزيزاً.