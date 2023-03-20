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الإثنين، 20-03-2023 02:14 م

شركة سبيتان وأولاده تسلم آليات التعدين لشركة المدد للمقاولات

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الوكيل الإخباري - بناءً على توجيهات سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بتشجيع الاستثمار والتنقيب عن المعادن، سلمت شركة عبدالله سبيتان وأولاده معدات وآليات التعدين لشركة المدد للمقاولات في حفل كبير أقيم بالمنطقة الحرة في الزرقاء.

وأقيم الحفل تحت رعاية مدير عام البنك الأهلي الأردني الدكتور أحمد عوض الحسين وبحضور حشد من ممثلي القطاع المصرفي ورجالات الدولة والمقاولين ورجال الأعمال بمختلف القطاعات في المملكة الأردنية الهاشمية.

يشار إلى أن شركة عبدالله سبيتان وأولاده هي شركة متخصصة في بيع المعدات الإنشائية بجميع أنواعها وأحجامها بالإضافة إلى دورها في تقديم خدمات الاستشارات الهندسية.

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