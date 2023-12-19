شركة سدين لمواد التجميل تطلق حملة لعلاج أطفال غزة في مركز الحسين للسرطان

الوكيل الإخباري - أعلن المدير العام لشركة سدين لمواد التجميل والمنسق لشؤون الشرق الأوسط حسام حتك عن إطلاق حملتها السنوية "Black December" والتي حملت عنوان "وجعهم وجعين.. حرب ومرض.. وراح نتبرع مرتين" العام الحالي وتوجيهها نحو دعم الأشقاء في قطاع غزة.



وقال حتك لـ"الوكيل الإخباري"، إن حملات الشركة المماثلة انطلقت منذ عام 2019 وبواقع حملتين سنويا، الأولى تكون في شهر أكتوبر وتكون موجهة نحو قضية محلية والثانية نحو دعم القضية الفلسطينية وهي ليست الأولى حيث كان هناك حملات مشابهة أثناء أحداث الشيخ جراح في القدس المحتلة وغيرها.



وأضاف أن الحملة تهدف للتبرع من قبل الزبائن والشركة وتتمثل بعند شراء أي زبون لمنتجات الشركة الخاصة للعناية بالشعر في أيام الخميس والجمعة والسبت من شهر ديسمبر الحالي وتبرعه بدينار واحد فإنه يحصل على منتج ثانٍ بنفس سعر المنتج الذي قام بشرائه أو أقل وبشكل مجاني على أن تقوم الشركة أيضا بالتبرع بدينار آخر لصالح الأشقاء في غزة، وتشمل هذه المنتجات (Milk_shake Simply zen- Depot)



وأشار إلى أن الحملة لاقت رواجا وتفاعلا كبيرا من قبل المواطنين الذين عبروا عن امتنانهم للحملة بهدف إيصال التبرعات لمستحقيها في قطاع غزة وستكون في هذا العام موجهة لصالح علاج مرضى السرطان الأطفال الذين تم إخلائهم ليتم علاجهم في مركز الحسين للسرطان، لافتا إلى أن الحملات التي تقوم بها الشركة حاصلة على موافقة الجهات المعنية وتكون في العادة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومركز الحسين للسرطان.

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