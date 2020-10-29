شركة سنيورة تحقق صافي أرباح بقيمة 5.06 مليون دينار أردني

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م، الرائدة في صناعة اللحوم المبردة والمجمدة والمعلبة في المنطقة والمدرجة في

بورصة عمان عن نتائج أعمالها المالية الموحدة للربع الثالث من العام 2020 ، حيث حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 5.06 مليون دينار أردني مع نهاية الربع الثالث من العام 2020 بنسبة نمو بلغت 9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما وصلت صافي المبيعات إلى 52.29 مليون دينار أردني بنمو نسبته 11% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

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وفي تصريحه قال السيد طارق عمر العقاد رئيس مجلس إدارة سنيورة ان الشركة حافظت على أداءها المتميز وحققت نتائج ملفتة خلال الربع الثالث بالرغم من تأثير جائحة كورونا على كافة الأسواق المحلية والاقليمية والعالمية، وأعزى العقاد هذه النتائج الى الجهود المبذولة من قبل كافة موظفي الشركة عبر الإلتزام بالخطط الموضوعة والتقيد بالشروط الصحية الالزمة لضمان

استمرارية العمل والتي كان لها الأثر الايجابي في تحقيق هذه النتائج المميزة.



من جانبه صرح الرئيس التنفيذي للشركة السيد مجدي الشريف أن الشركة استطاعت تحقيق نمو بالمبيعات الاقليمية مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة بلغت 11% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، خاصة فرع سنيورة في المملكة العربية السعودية الذي حقق نتائج قياسية في المبيعات منذ تأسيس الفرع في العام 2009 بنمو بلغت نسبته 35% مقارنة مع نفس الفترة

من العام الماضي، إضافة الى النمو المستمر في مبيعات منتجات اللحوم المجمدة في كافة الاسواق وخاصة في السوق الفلسطيني حيث حققت الشركة مبيعات مميزة في الشهور التسع الأولى من العام الحالي بقيمة بلغت 2.1 مليون دولار.

وأضاف الشريف بأن تحقيق نتائج مميزة في ظل هذه الظروف الاستثنائية جاء نتيجة الالتزام الصارم بمعايير الجودة العالية مضيفا بأن الشركة ستواصل جهودها بهدف تعزيز حصتها السوقية على المستويين المحلي والاقليمي، لمنتجات الشركة، والمحافظة على مكانتها الريادية في مجال صناعة اللحوم في المنطقة، تزامنا مع احتفال الشركة بمرور 100 عام على انتاج العلامة التجارية "سنيورة".



حول سنيورة

شركة سنيورة للصناعات الغذائية هي الشركة الرائدة في مجال صناعة اللحوم في المنطقة، وتمتلك علامة سنيورة القدس وعلامة يونيوم المشهورتين في مجال اللحوم المبردة والالنشون. بدأت عملها في القدس، فلسطين منذ عام 1920، ومن ثم افتتحت مصانعها في الأردن في عام 1992.

وقامت شركة سنيورة بالاستحواذ على شركة الماسة لتصنيع اللحوم في دبي في عام 2016 ، تعتبر شركة سنيورة من أولى وأكبر شركات إنتاج اللحوم المصنعة حيث تقوم بالانتاج من خلال ثلاثة مصانع مجهزة بأفضل التقنيات، الأول يقع في القدس الشرقية بفلسطين، والثاني يقع في المنطقة الصناعية للملك عبدالله الثاني في الأردن والثالث في دبي الامارات العربية المتحدة.

كما تقوم الشركة بانتاج العديد من أصناف اللحوم المجمدة من مصنعها في الأردن وفلسطين.

تحافظ مصانع شركة سنيورة للصناعات الغذائية في فلسطين والأردن على أعلى شهادة دولية في سلامة الغذاء Safety Food: FSSC (1-TS22002/ISO (22000 Certificate System .

ويُعد الحفاظ على هذه الشهادة تأكيدا على أن شركة سنيورة تعمل وفق

بأن هذه الشهادة معتمدة من أبرز الهيئات الدولية، ومن أهمها جمعية

أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية العالمية خصوصا الأغذية والمشروبات الأوروبية، ورابطة التصنيع الأمريكية، والمبادرة العالمية لسلامة الأغذية، إضافة الى شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وشهادة وشعار الحلال الاردني الصادرة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية.

كما تحافظ مصانع الشركة في الأردن وفلسطين على شهادتي 45001 ISO لإدارة أنظمة السلامة والصحة المهنية و2004: ISO14001 لإدارة أنظمة البيئة منذ العام 2014 كما حصت الشركة على شهادة HACCP وهي شهادة لضبط العمليات الانتاجية والنقاط الحرجة، كما وحصل مصنع سنيورة في دبي بالامارات العربية المتحدة على شهادتي 2005:ISO22000 لنظام إدارة سلامة الغذاء و 2015:ISO9001 لنظام إدارة الجودة، تسّوق الشركة منتجاتها من خلال شبكة تجار واسعة، ومتاجر كبيرة ومراكز تسّوق في فلسطين والأردن والسعودية والامارات وعدد من الدول في الشرق الأوسط.

كما يوجد للشركة فرع للتوزيع في المملكة العربية السعودية وآخر في الإمارات العربية المتحدة، وقسم خاص بالتصدير لأسواق الخليج ومختلف دول المشرق العربي، سنيورة هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان )SNRA: ASE.



