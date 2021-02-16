شركة سنيورة تحقق صافي أرباح بقيمة 7.1مليون دينار أردني في العام 2020

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة سنيورة للصناعات الغذائية عن نتائجها المالية الأولية الموحدة والمودعة لدى هيئة الاوراق المالية الأردنية للسنة المنتهية في 31 كانون أول 2020.

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وأظهرت البيانات المالية عن تحقيق مجموعة شركات سنيورة صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 7.1 مليون دينار أردني (10مليون دولار أمريكي) بارتفاع نسبته 16% عن العام 2019.

كما نمت الايرادات الكلية بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق حيث بلغت مجموع الايرادات71 مليون دينار أردني (100 مليون دولار أمريكي).

وبلغ مجموع الموجودات 68.8 مليون دينار أردني (97 مليون دولار أمريكي( كما في 31/12/2020 بزيادة نسبتها 3%عن العام السابق، أما صافي حقوق ملكية مساهمي سنيورة فقد بلغت 41 مليون دينار أردني (57.7 مليون دولار أمريكي ( كما في 31/12/2020 بزيادة نسبتها 12% عن العام 2019.



وصرح رئيس مجلس إدارة سنيورة السيد طارق عمر العقاد أنه بالرغم من ان العام 2020 كان مليئاً بالتحديات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، الا ان مجموعة شركات سنيورة حققت نتائج مالية غير مسبوقة، تزامنا باحتفال الشركة بمرور 100 عام على تأسيسها وانتاج العلامة التجارية "سنيورة "، مشيراً في الوقت ذاته الى كفاءة إدارة الشركة ونجاح خطتها الاستراتيجية والتوسعية من خلال استهداف أسواق جديدة، وزيادة خطوط الانتاج، وتنويع وتعزيز سلة منتجات الشركة، وبالتالي زيادة حصتها السوقية على المستويين المحلي والاقليمي وصولاً بتحقيق هذه النتائج المميزة، حيث تحتل شركة سنيورة اليوم الحصة السوقية الأكبر في السوقين الأردني والفلسطيني، وتسعى لتحقيق الموقع الريادي في الاسواق الاقليمية خاصة أسواق الخليج.



وأضاف العقاد الى الدور الريادي الذي لعبته مجموعة سنيورة على صعيد المسؤولية الإجتماعية في ظل جائحة كورونا، حيث حافظت الشركة على دورها الفاعل في المجتمعات التي تعمل بها من خلال دعم ومساندة المؤسسات الاجتماعية والخيرية والإنسانية والصناديق الوطنية وقد بلغ مجمل الاستثمار في المسؤولية الاجتماعية في العام 2020 ما يقارب 460 الف دينار اردني (650 الف دولار امريكي).



من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة السيد مجدي الشريف أنه تم تحقيق نمو في المبيعات الاقليمية للشركةفي العام 2020بنسبة بلغت 11% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وحققت الشركة نمواً في المبيعات في السوق الاردني بنسبة 8%، وكذلك في السوق الفلسطيني بنسبة 16% خاصة بعد اطلاق خط الانتاج الجديد للحوم المجمدة والذي حقق مبيعات قياسية بعد طرح اكثر من 20 صنف والتي لاقت قبولاً واسعاً من قبل المستهلك الفلسطيني.



وأكد الشريف على نجاح الخطط الموضوعة وجهود كافة الافرادفي ظل وباء كورونا، حيث تم تحقيق نمو نسبته 11% في كافة اسواق الخليج، وخاصة في السوق السعودي والذي حقق نموا نسبته 28% مما أثر ايجاباً على النتائج المالية والأرباح الموحدة للشركة.

وأوضح الشريف بان الشركة سوف تستمر بالتحسين المتواصل لمستوى الأداء وكفاءة العمل بهدف زيادة القدرة الإنتاجية في مصانع الشركة في الأردن وفلسطين لتلبية الطلب المتنامي على منتجاتها، بالاضافة للاستثمار في رفع الكفاءة الفردية والمؤسسية بالتركيز على الجوانب الفنية والادارية من خلال التطوير المستمر في المعدات التشغيلية والتكنولوجية والاجراءات المستخدمة في العمل، فضلاً عن تطوير القدرات البشرية عبر البرامج التدريبية المختلفة.



وتابعالشريف: "نتطلع للعام 2021 بالاستمرار بتحقيق المزيد من الانجازات الطموحة والدخول الى اسواق استراتيجية جديدة وخاصة السوق التركي وذلك من خلال اتمام عملية الاستحواذ على شركة تراكيا للحوم والالبان مالكة العلامة التجارية Polonez في الجمهورية التركية والتي والذي ستعزز من مكانة الشركة وايراداتها وارباحها في المرحلة القادمة.



