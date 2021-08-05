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الخميس، 05-08-2021 01:00 م

شركة سنيورة للصناعات الغذائية تحقق صافي أرباح بقيمة 4.05 مليون دينار

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م، الرائدة في صناعة اللحوم المبردة والمجمدة والمعلبة في المنطقة عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من العام 2021، حيث حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 4.05 مليون دينار أردني، مقارنة مع 2.68 مليون دينار اردني لنفس الفترة من 2020 بارتفاع بلغت نسبته 51.3%، كما حققت صافي مبيعات بقيمة49.86 مليون دينار أردني بنمو نسبته 49% على أساس سنوي.

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وفي تصريحه قال السيد طارق عمر العقاد رئيس مجلس إدارة سنيورة ان الشركة حققت نتائج مميزة خلال النصف الاول من العام الحالي 2021،من خلال النمو في المبيعات في كافة فروعها ومدعومة بشراء ماركة Polonez الشهيرة في تركيا خلال شهر آذار من العام الحالي، حيث بلغت مبيعات Polonez للأربعة أشهر الماضية مبلغ 11.39 دينار أردني، اضافة الى النمو المستمر في مبيعات منتجات اللحوم المجمدة في السوق الاردني في قطاعي التجزئة والمطاعم والتي نمت بنسبة 75% على أساس سنوي، إضافة الى التميز في بيع منتجات اللحوم المجمدة في فلسطين حيث وصلت المبيعات حوالي1.63 مليون دينار للستة أشهر الاولى من العام الحالي مما يدل على تميز ومكانة الشركة في هذا القطاع.


من جانبه أشادالرئيس التنفيذي للشركة السيد مجدي الشريفبجهود جميع الموظفين في تحقيق هذه النتائج المميزة في النصف الاول من العام الحالي بالرغم من الظروف الاستثنائية التي نعيشها.

 

وأضاف الشريف بأنالشركة ستعمل خلال النصف الثاني من هذا العام بتنمية مبيعات منتجاتها في المنطقة لتعزيز حصتها السوقية، بالإضافة إلى تدعيم تواجدها في السوق التركي.


وسنيورة هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان (ASE: SNRA).

 

وهي الرائدة لصناعة اللحوم في المنطقة، حيث تقوم بالانتاج من خلال أربعة مصانع مجهزة بأفضل التقنيات العالمية في فلسطين والأردن والإمارات وتركيا.

 

للمزيد من المعلومات: www.siniorafood.com

 




 

 


 

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