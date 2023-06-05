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الإثنين، 05-06-2023 02:53 م

شركة صن دايز للسياحة والسفر تحتفل بزفاف ولي العهد

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الوكيل الإخباري - احتفلت شركة Sundays للسياحة والسفر بزفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الأميرة رجوة الحسين.

وشاركت Sundays للسياحة والسفر احتفالات الأردنيين بتوزيع الأعلام واللوحات واليافطات التي تعبر عن الفرح بهذه المناسبة العزيزة والتي حملت صور ولي العهد والأميرة رجوة الحسين، وتزينت فروع الشركة ومقراتها بالعلم الأردني وصور ولي العهد وارتدى موظفيها الأزياء الوطنية في بادرة لإظهار السرور والفرح.

وكانت أعلنت الشركة عن السحب على رحلة إلى انطاليا شاملة تذاكر الطيران والإقامة في فندق مميز، وهي متاحة لكل من كان يصادف تاريخ زواجه الأول من حزيران وذلك بمناسبة حفل الزفاف الملكي.

بدورها تقدمت الشركة بأسمى آيات التهنئة والتبريك لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله وللأسرة الأردنية بمناسبة زفاف ولي العهد.

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