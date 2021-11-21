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الأحد، 21-11-2021 08:04 م

شركة ضراغمة اخوان تبدع في إطلاق حملتها الإعلانية

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الوكيل الاخباري - أبدعت شركة ضراغمة اخوان، في إعلان وإطلاق حملتها الإعلانية، التي جاءت بعنوان "العلاقة" والتي لاقى تفاعل وإستحسان كبير من المواطنين.

اضافة اعلان


وهدفت الشركة من خلال هذه الحملة إلى الإعلان عن اطلاق موقعها وتطبيقها للبيع الالكتروني www.Daraghmeh.com.

وتضمن الإعلان عن الموقع والتطبيق فكرة الحملة " علاقة" للإشارة إلى أن ضراغمة ما زال مستمرة في العطاء منذ 37 عاماً .

وبشكل مميز ومُلفت، نظمت الشركة حفل جماهيري كبير، أعلن من خلاله مدير التسويق في الشركة فارس ضراغمة، أنه بعد سنوات طويلة من العطاء والإنجاز، قد وصلوا إلى مراحل متقدمة في مواكبة التطور والتكنولوجيا.

وأضاف ضراغمة أن الشركة وفرت كل الإمكانات للوصول لكل بيت أردني، مؤكداً على ان التطبيق فيه العديد من المزايا والعروض.

وأشار إلى توصيل المبيعات داخل عمان سيكون مجاناً، وأي فاتورة شراء بأكثر من 20 ديناراً من المحافظات سيكون التوصيل مجاناً، إلى جانب توفير مزايا كثيرة عن آليات الدفع الإلكتروني.

 

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