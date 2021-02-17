شركة عرموش للاستثمارات السياحية تستجيب لنداء مبادرة أبناء السلط الخيرية

الوكيل الاخباري - استكمالاً لبرامجها الخيرية في حملة الشتاء التي تقيمها بشكل دوري؛ وكجزء من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الوطن وأبنائه، شاركت ماكدونالدز الأردن في مبادرة أبناء السلط التي استهدفت عدداً من الأسر العفيفة والأقل حظاً والتي يقيمها عدد من شباب المدينة، حيث عمل فريق ماكدونالدز الأردن على التواصل مع القائمين على المبادرة بعد مداخلة تلفزيونية عرضوا خلالها برنامجهم الخيري، وقد تم الاتفاق المباشر وتوزيع 100 غالون من مادة الكاز المستخدمة للتدفئة على 100 عائلة من أهالي السلط بواقع 20 لتر لكل عائلة.

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وقد توجه السيد "عبدالله الرشدان" أحد القائمين على المبادرة بالشكر من ماكدونالدز الأردن لاستجابتهم السريعة، ممثلة برئيسها التنفيذي السيد أحمد عرموش، الذي وجه شخصياً بالتعاون مع الهيئات الخيرية والمبادرات الاجتماعية التي تعبر عن تكافل القطاع الخاص مع المجتمع الذي تعتبر ماكدونالدز الأردن نفسها جزءاً من نسيجه الوطني.



يشار إلى أن حملة شتاء 2020 – 2021 التي أقامتها ماكدونالدز الأردن كانت قد شملت توزيع 500 صندوقاً من المواد التموينية ووسائل التدفئة والصوبات، إلى جانب أدوات تنظيف وتعقيم للمساهمة في الحد من انتشار جائحة كورونا، ولتخفيف وطأة البرد على الأسر الأقل حظاً في محافظات المملكة المختلفة.



