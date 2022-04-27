شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – تجتمع بموظفيها على مأدبة الإفطار

الوكيل الاخباري - بحضور معالي وزير العمل السيد نايف استيتية، وعدد من الشركاء وما يزيد عن 250 موظفاً، أقامت شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – يوم الإثنين 25 نيسان حفل إفطار في فندق سانت ريجيس عمّان، كرّمت خلاله عدداً من الموظفين والمتطوعين، وقدم السيد أحمد عرموش رئيس هيئة المديرين لهم الجوائز وشهادات التقدير.

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وخلال كلمته؛ رحّب السيد أحمد عرموش رئيس هيئة المديرين لشركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – بمعالي وزير العمل وبالحاضرين، وتقدّم من الموظفين بالشكر والتقدير لجهودهم ولإنجازاتهم، وقال: "يسعدني اليوم أن أكون بين عائلتي الممتدة، عائلة ماكدونالدز الأردن.

وحيث أنها كانت أعواماً صعبة علينا جميعاً؛ ظهرت المعاني الحقيقية، القدرات، وتغيرت خلالها الألوليات، وزاد التركيز على العمل الخيري بالتعاون مع جمعية كلنا الخير الأردنية.

هذا العام كان حقاً علامة فارقة لمسيرة الكثير من المنشآت على المستوى المحلي والعالمي.

هنا؛ في ماكدونالدز الأردن ومنذ بدايات هذه الظروف التي نحمد الله على تجاوز الصعب منها؛ اتخذنا قراراً جريئاً ومستغرباً من البعض، وهو مواصلة التوسع الاستثماري دون توقف، فالتوسع الاستثماري وافتتاح فروع جديدة في ظل أكثر الفترات صعوبة أثبت قدرتنا على الصمود، ومنح فريق العمل، الزبائن، المتابعين وحتى المجتمع المحيط دفعة معنوية كبيرة، وأثبت أن هذه الظروف لن تكسرنا، وأنها أمر مؤقت سينتهي في أقرب وقت، والأهم من ذلك؛ استحداث الكثير من فرص العمل، في فترة كان الأمر فيها ملحاً."



من الجدير بالذكر أن ماكدونالدز الأردن توفر بيئة عمل مميزة لموظفيها وتعتمد تنظيماً هيكلياً داخلياً بأسس ترقية وتقدّم ثابتين، وتوفر برامج توظيف خاصة لفئات معينة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتناسب وقدراتهم وإمكاناتهم، وأخرى للطلاب على مقاعد الدراسة تتناسب وأوقات الدوام والامتحانات وغيرها من البرامج الخاصة الأخرى.