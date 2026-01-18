شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - تطلق حملة الشتاء السنوية "دفا ودعم" في الأردن

08:40 م

الوكيل الإخباري- أطلقت شركة عرموش للاستثمارات السياحية، ماكدونالدز الأردن، بالتعاون مع جمعية كلّنا الخير الأردنية، حملتها الشتوية السنويّة الإنسانية "دفا ودعم... من القلب للقلب"، والتي نُفِّذت في عمّان ومختلف محافظات المملكة، دعماً للأسر المحتاجة خلال فصل الشتاء.





وهدفت "دفا ودعم... من القلب للقلب"، التي تأتي استكمالاً لحملتها الشتوية المستمرة إلى التخفيف من آثار البرد القارس وتلبية احتياجات التدفئة الأساسية، حيث شملت توزيع حرامات، صوبات كاز، كوبونات كاز، إضافة إلى الفرْوَة، ليستفيد من هذه المبادرة أكثر من 500 عائلة في عدد من المناطق، ضمن نهج يركز على الوصول المباشر للأسر الأكثر احتياجاً.



وتأتي الحملة ضمن إطار المبادرات الإنسانية السنوية التي تنفذها شركة عرموش وجمعية كلّنا الخير، تأكيداً على التزامهما المتواصل تجاه المجتمع المحلي، وتعزيزاً لقيم التكافل والتضامن والمسؤولية الاجتماعية، عبر مبادرات عملية تُحدث أثراً ملموساً في حياة الناس.



وتواصل شركة عرموش للاستثمارات السياحية، من خلال برامجها المجتمعية وشراكاتها الإنسانية، أداء دورها الوطني في دعم المجتمع في مختلف الظروف، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن العطاء مسؤولية.

