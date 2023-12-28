شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن - تطلق حملة الشتاء 2023

الوكيل الإخباري

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- استكمالاً لواجبها الإنساني تجاه المجتمع الأردني وتطبيقاً لمسؤوليتها المجتمعية، أطلقت شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – مبادرتها السنوية "حملة الشتاء 2023" والتي تطلقها السلسلة بشكل دوري خلال موسم الشتاء لإغاثة آلاف الأسر الأردنية ضمن العديد من المناطق، وتشمل توزيع لوازم التدفئة من صوبات وأغطية وكوبونات لتعبئة الكاز والعديد من اللوازم الأخرى.وخلال حملة الشتاء للموسم الحالي 2023، قام فريق ماكدونالدز الأردن بزيارة عدد من المناطق التي يتواجد بها الأسر الأقل حظاً والأكثر احتياجاً ضمن العاصمة عمّان، وذلك استجابة لاحتياجات هذه الأسر وتنفيذاً لواجبها الإنساني ومسؤوليتها المجتمعية التي تندرج ضمن المبادرة الشاملة لماكدونالدز الأردن – سواعدنا نشمية. كما قام فريق العمل والمتطوعين بتوزيع وجبات مجانية على جمعيات خيرية عديدة، إلى جانب زيارة عددٍ من دور العجزة ودور الأيتام.وفي تعليقه، قال السيد أحمد عرموش، الرئيس التنفيذي لشركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن، بأن الشركة تؤمن بواجبها تجاه المجتمع المحلي، وخصوصاً بأن الرؤية الملكية السامية توجه منشآت القطاع الخاص إلى الاطّلاع بدورها تجاه الأسر الأكثر احتياجاً والمناطق الأقل حظاً، ومما جاء في تصريحه: "هنا في ماكدونالدز الأردن أطلقنا منظوراً شاملاً للمسؤولية المجتمعية، يغطي الاحتياجات الأساسية على أقل تقدير في القسم العملي والمادي والإنساني منها، إلى جانب البناء والنهضة التربوية والتعليمية والثقافية، التي لا نتوانى عن دعمها وتسخير كافة الإمكانات في سبيل تحقيقها. وخلال مبادرة الشتاء التي نطلقها كل عام، نستطيع التواصل المباشر مع أبناء مجتمعنا ولمس حاجاتهم الأساسية ومنها الدفء خلال الشتاء، وسنستمر في تقديم كل ما بوسعنا لتخفيف وطأة الشتاء على الأسر الكريمة والمعنية."يشار إلى أن شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - تقدم نموذجاً فريداً لتطبيق المسؤولية المجتمعية، وتطلق في كل فترة أو موسم ما يتناسب والاحتياجات التي تتعلق به، مثل حملة الشتاء التي تطلقها في بداية الموسم، وأخرى تساهم في تجهيز المدارس والطلاب في موسم العودة إلى المدارس، المبادرات الخيرية الرمضانية والتي تتضمن توزيع الطرود الغذائية والوجبات المجانية وغيرها، بالإضافة إلى دراسة خاصة بالخدمات التي ستفيد الأسواق المحيطة واستحداث فرص عمل عند افتتاح فروع جديدة وغيرها.