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الخميس، 03-08-2023 12:03 م

شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – تعزز استثماراتها بفرع جديد بالمقابلين

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الوكيل الإخباري - احتفلت شركة عرموش للاستثمارات السياحية يوم الأربعاء2 أغسطس 2023 بافتتاح فرعها الجديد بمنطقة المقابلين – مول 5B - بالعاصمة عمّان، وسط إقامة العديد من الفعاليات الاحتفالية وبمشاركة واسعة من محبّي ماكدونالدز الأردن.
وخلال الاحتفال الذي تم بحضور السيد أحمد عرموش رئيس هيئة المديرين لشركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن -ومالكين ال “5B mall"، وبتغطية إعلامية واسعة؛ أقامت الشركة العديد من الفعاليات التي تضمّنت الدبكة الشعبية وفقرات غنائية والعديد من الفعاليات الأخرى. وقد تفاعل الحضور  مع هذه الفعاليات بشكل كبير وعبروا عن سعادتهم بافتتاح الفرع الجديد الذي سيقدّم كامل الخدمات التي توفرها ماكدونالدز الأردن، إلى جانب احتوائه على "ماك كافيه"، وتقنيات حديثة تساهم في رفع مستوى الخدمة وتعزز التجربة التفاعلية للزبائن.
بدوره، عبّر السيد أحمد عرموش رئيس هيئة المديرين لشركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – عن سعادته بافتتاح الفرع الجديد، وأشاد بجهود فريق العمل المتواصلة لاستكمال مسيرة السلسلة في السوق الأردني، وقال: "هنا، من العاصمة عمّان وتحديداً بمنطقة المقابلين نجد إشارة جديدة لتوسعنا الاستثماري، الذي نسعى من خلاله إلى دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير وظائف جديدة لشبابنا الأردني الذي يستحق الأفضل." وأضاف بأن الشركة تتبنى نهجاً خاصاً للمسؤولية المجتمعية يتّسم بالشمولية، وافتتاح الفروع الجديدة يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه المسؤولية.
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