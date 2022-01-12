شركة عرموش للاستثمارات السياحية /ماكدونالدز الأردن تفتتح أول فروعها لعام 2022

الوكيل الاخباري - بحضور معالي وزير السياحة معالي السيد نايف الفايز، ورئيس هيئة المديرين لشركة عرموش للاستثمارات السياحية السيد أحمد عرموش، ومدير عام ماكدونالدز الأردن السيد رائد الزغل؛ أعلنت سلسلة ماكدونالدز الأردن عن افتتاح فرعها الجديد في مدينة الرمثا، الذي يعتبر فرعها الأول في المنطقة، وسط بهجة وسعادة الحضور من الأهالي والزبائن.

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وبحسب ماكدونالدز الأردن، يمثل الفرع الجديد مقدمة لمخطط استثماري متكامل للتوسع ضمن محافظات المملكة المختلفة خلال العام الجديد، كما يعتبر تطبيقاً لعمل السلسلة على الوصول إلى الزبائن في كل مكان، وخدمة لأهالي الرمثا حيث يستحدث افتتاح كل فرع جديد عشرات الوظائف لأبناء المنقطة ويزيد من إقبال الزبائن على الأسواق المجاورة وغيرها من الخدمات.



بدوره، صرح السيد "أحمد عرموش" رئيس هيئة المديرين لشركة عرموش للاستثمارات السياحية- ماكدونالدز الأردن -قائلاً: "أهلنا في الرمثا يستحقون الأفضل، وكحال باقي أبناء المحافظات الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير؛ يسعدنا أن نقدم هذا الفرع الجديد، بوظائف جديدة وخدمات في مستهل العام الجديد." وأضاف بأنه من الضروري أن نسلط الضوء على محافظات المملكة كافة، وأن يكون لها مكان في أي خطة استثمارية، ومن القطاعات كافة.



يشار إلى أن ماكدونالدز الأردن طبقتخطوات عملية عديدة في إطار التوسع الاستثماري الذي يشمل تغطية أكبر مساحة من المملكة والقرب من الزبائن، وخدمة لأهالي المحافظات والشباب الأردني عبر استحداث وظائف جديدة، بما يتوافق مع الرؤية الملكية السامية، ومما تبعه افتتاح الفرع الجديد في الرمثا.