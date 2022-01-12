الأربعاء 12-01-2022
الوكيل الاخباري

الاوبئة توضح حول تخفيض مدة العزل المنزلي لمصابي كورونا

الصحة: مؤشرات تدل على دخولنا للموجة الرابعة

الولايات المتحدة بصدد تصميم قاذفة مسيّرة فرط صوتية

روسيا تسجل نحو 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و745 حالة وفاة

توضيح من اليرموك للطلبة الذين لم يتلقوا جرعتي اللقاح

طبيب روسي يتوقع نهاية متحور أوميكرون في هذا الموعد

قطر: بدء تشغيل أكبر مشروع ترام في الخليج

وزير التعليم العالي: لا رجعة عن شرط جرعتي اللقاح لدخول الامتحانات الجامعية

الصحة العالمية ترصد حصيلة ثقيلة لكورونا خلال أسبوع.. أكثر من 15 مليون أصابة في 7 أيام

هام لمستخدمي انظمة الطاقة المتجددة بشأن الدعم على فاتورة الكهرباء

الأربعاء، 12-01-2022 10:47 ص

شركة عرموش للاستثمارات السياحية /ماكدونالدز الأردن تفتتح أول فروعها لعام 2022

074A5121


الوكيل الاخباري - بحضور معالي وزير السياحة معالي السيد نايف الفايز، ورئيس هيئة المديرين لشركة عرموش للاستثمارات السياحية السيد أحمد عرموش، ومدير عام ماكدونالدز الأردن السيد رائد الزغل؛ أعلنت سلسلة ماكدونالدز الأردن عن افتتاح فرعها الجديد في مدينة الرمثا، الذي يعتبر فرعها الأول في المنطقة، وسط بهجة وسعادة الحضور من الأهالي والزبائن.

اضافة اعلان


وبحسب ماكدونالدز الأردن، يمثل الفرع الجديد مقدمة لمخطط استثماري متكامل للتوسع ضمن محافظات المملكة المختلفة خلال العام الجديد، كما يعتبر تطبيقاً لعمل السلسلة على الوصول إلى الزبائن في كل مكان، وخدمة لأهالي الرمثا حيث يستحدث افتتاح كل فرع جديد عشرات الوظائف لأبناء المنقطة ويزيد من إقبال الزبائن على الأسواق المجاورة وغيرها من الخدمات.


بدوره، صرح السيد "أحمد عرموش" رئيس هيئة المديرين لشركة عرموش للاستثمارات السياحية- ماكدونالدز الأردن -قائلاً: "أهلنا في الرمثا يستحقون الأفضل، وكحال باقي أبناء المحافظات الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير؛ يسعدنا أن نقدم هذا الفرع الجديد، بوظائف جديدة وخدمات في مستهل العام الجديد." وأضاف بأنه من الضروري أن نسلط الضوء على محافظات المملكة كافة، وأن يكون لها مكان في أي خطة استثمارية، ومن القطاعات كافة.


يشار إلى أن ماكدونالدز الأردن طبقتخطوات عملية عديدة في إطار التوسع الاستثماري الذي يشمل تغطية أكبر مساحة من المملكة والقرب من الزبائن، وخدمة لأهالي المحافظات والشباب الأردني عبر استحداث وظائف جديدة، بما يتوافق مع الرؤية الملكية السامية، ومما تبعه افتتاح الفرع الجديد في الرمثا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
GetAttachment

السوق المفتوح لجميع مستلزمات الأطفال وحديثي الولادة بأسعار منافسة

S21FE

هاتف S21 FE 5G الجهاز الذكي الرائد في فئته المصمم لمختلف فئات عشاق الهواتف

Hashmi Branch Relocation PR Jordan pic.docx

البنك العربي يفتتح فرع الهاشمي الشمالي في موقعه الجديد

GetAttachment

البنك العقاري المصري العربي يطلق حملته الجديدة للقروض الشخصية

WhatsApp Image 2022-01-11 at 3.01.26 PM (2)

'البوتاس العربية' تواصل تدعيم خططها التوسعية المستقبلية

ffffff

جمعية البنوك تقيم حفل تكريم لمحافظ البنك المركزي السابق

أخبار متعلقة
22

جمعية كلنا الخير الأردنية RMHC Jordan تشارك في فعالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة