شركة فجر للغاز الطبيعي تحصل على شهادة ISO 55001:2024 في إدارة الأصول

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة فجر للغاز الطبيعي حصولها على شهادة ISO 55001:2024 في إدارة الأصول، في إنجاز يعزّز موثوقية منظومتها المؤسسية في إدارة البنية التحتية الاستراتيجية لنقل الغاز الطبيعي في المملكة الأردنية الهاشمية، والتزامها بتبني أفضل الممارسات العالمية المعتمدة التي تعزز موثوقية العمليات واستدامة الأداء على المدى الطويل.

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ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لمسار مؤسسي عملت من خلاله الشركة على تطوير منظومة متكاملة لإدارة أصولها التشغيلية بما يدعم كفاءة استخدام الموارد ويرفع جاهزية الشبكة، ويعزز قدرة الشركة على مواصلة دورها في خدمة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لقطاع الطاقة الأردني.



وتدير شركة فجر للغاز الطبيعي شبكة لنقل الغاز الطبيعي تمتد لنحو 500 كيلومترًا من العقبة جنوبًا إلى شمال المملكة، إلى جانب محطات القياس والضغط والتشغيل والمنظومات الفنية الداعمة. وتزوّد هذه الشبكة 11 محطة لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي، إضافة إلى عدد من العملاء الصناعيين، بما يجعل موثوقية إدارتها عنصرًا مباشرًا في دعم استقرار إمدادات الطاقة واستمرارية النشاط الاقتصادي في المملكة.



وتسهم معايير ISO 55001:2024 في ترسيخ منهجية أكثر استباقية في إدارة الأصول، من خلال تعزيز منهجيات الصيانة القائمة، عبر الانتقال التدريجي نحو تخطيط أكثر استباقية يعتمد على تقييم حالة الأصول ومخاطرها وأولوياتها التشغيلية بشكل منهجي. كما تساعد هذه المنهجية على إطالة العمر التشغيلي للأصول الحيوية، وتحسين قرارات الصيانة والاستثمار، وتحقيق توازن أفضل بين الأداء والتكلفة والمخاطر، بما ينعكس على استمرارية تدفق الغاز الطبيعي وموثوقية خدمات الشركة.



وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي لشركة فجر للغاز الطبيعي، المهندس ياسر صلاح الدين: "يؤكّد حصولنا على شهادة ISO 55001:2024 أنّ إدارة أصول الشركة، وفي مقدمتها شبكة نقل الغاز الطبيعي ومرافقها التشغيلية، تتم وفق معايير عالمية واضحة وقابلة للقياس، بما يعزز موثوقية الشبكة ودورها في خدمة قطاع الطاقة الوطني. كما يشكّل هذا الإنجاز تتويجًا لمسار تطوير مؤسسي متكامل، ويكمل منظومة الشهادات الدولية التي تحملها الشركة في الجودة والبيئة وإدارة الأصول، بما يعكس قدرتها على إدارة بنية تحتية استراتيجية وفق أعلى المعايير المؤسسية".



وأضاف: "سنواصل البناء على هذه الشهادة من خلال ترسيخ ممارسات إدارة الأصول في مختلف مستويات العمل التشغيلي، وتعزيز الحوكمة والانضباط التشغيلي، وتوظيف البيانات وإدارة المخاطر في دعم قراراتنا اليومية. فبالنسبة لنا، لا تقتصر قيمة هذا الاعتماد على الحصول عليه، بل تمتد إلى أثره العملي في رفع جاهزية الشبكة، وضمان استمرارية وموثوقية إمدادات الغاز الطبيعي للقطاعات الحيوية في المملكة".



وتحمل شركة فجر للغاز الطبيعي حاليًا شهادات ISO 9001:2015 في إدارة الجودة، وISO 14001:2015 في الإدارة البيئية، إلى جانب شهادة ISO 55001:2024 في إدارة الأصول، بما يشكل منظومة إدارة متكاملة تعكس التزام الشركة بالتطوير المستمر وتطبيق المعايير المؤسسية في إدارة وتشغيل البنية التحتية الحيوية للطاقة.