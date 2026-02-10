شركة فيليب موريس الأردن تختتم برنامج تمكين المرأة في ناعور بتخريج 80 مشاركة

03:01 م

الوكيل الإخباري- احتفت شركة فيليب موريس الأردن، وبالتعاون مع جمعية كلنا الأردن الخيرية، في إطار حفل أُقيم مؤخرًا، بتخريج 80 سيدة من المشاركات في برنامج تمكين المرأة وتنمية المهارات المعاصرة، والذي استهدف سيدات لواء ناعور؛ لتعزيز قدراتهن العملية والشخصية، ورفع مستوى مهاراتهن الأساسية المطلوبة لسوق العمل. اضافة اعلان





وقدمت الشركة والجمعية، عبر البرنامج الذي استمر على مدار ستة أشهر، تدريبًا مكثفًا في اللغة الإنجليزية، ودورات متخصصة في مهارات الحاسوب، وورش عمل شاملة في المهارات الشخصية والمهنية، بإجمالي 191 ساعة، لتكون جميعها بمثابة مدخل لتعزيز جاهزية المشاركات للانخراط العملي والمهني.



وشهد البرنامج مستوىً عاليًا من الالتزام والمشاركة الفاعلة، حيث بلغت نسبة الحضور والمشاركة 100% في برامج المهارات الشخصية، بما في ذلك التواصل الفعّال، وفنون الخطابة، والتفكير النقدي، والتعرّف إلى أساسيات السلوك المهني والعمل الجماعي. كما سُجِّل تطور ملموس في مهارات اللغة الإنجليزية، إذ انتقل المستوى الكلي للمشاركات من المرحلة الأساسية إلى مستوى متقدم نسبيًا في الاستيعاب والمحادثة، فضلًا عن تحسّن واضح في استخدام الحاسوب وأدواته، الأمر الذي انعكس إيجابًا على تعزيز ثقتهن بأنفسهن ورفع كفاءتهن العملية.



ويُعدّ البرنامج جزءًا من استراتيجية الشركة للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، التي تهدف من خلالها إلى المشاركة الفاعلة في تعزيز التنمية المستدامة، بإحداث أثر إيجابي ملموس في المجتمعات المحلية، لا سيما في ما يتعلق بتمكين المرأة ورفع جاهزيتها لسوق العمل، وزيادة فرصها ضمنه لتوسيع مشاركتها الاقتصادية، بالتماشي مع جهودها لتعزيز الفرص المتكافئة والدعم المستدام لأبناء وبنات المجتمع المحلي.



ويُعدّ البرنامج واحدًا من سلسلة برامج نفذتها الشركة بالتعاون مع جمعية كلنا الأردن الخيرية لتطوير قدرات الشباب والسيدات، تعزيزًا لدورها المجتمعي بما يخدم أهداف استراتيجيتها.



وعلى هامش الحفل، أعربت المشاركات عن تقديرهن للفرصة التي أتاحها البرنامج لهن، والتي ستفتح أمامهن آفاقًا أوسع لمستقبل أفضل، كما عبّرن عن اهتمامهن بمواصلة التعلّم والمشاركة في مبادرات وبرامج مستقبلية أخرى.



وفي تعليق لها وبهذه المناسبة، أعربت المدير العام لشركة فيليب موريس الأردن، أدجاراتو ندياي، عن فخرها بالنتائج التي حققها البرنامج، مشيرة إلى أنه شكّل منصة حيوية للتطوير المهني والشخصي الحقيقي للمشاركات، بما يتيح لهن بلوغ كامل طاقاتهن والاندماج في العملية التنموية. وأوضحت أن الشركة تؤمن بقدرة المرأة العربية بشكل عام، والمرأة الأردنية بشكل خاص، وهو ما يقف وراء حرصها على إتاحة الفرص أمامها وتمكينها من أداء دورها في بناء المستقبل.



ومن جانبها، ثمّنت رئيسة جمعية كلنا الأردن الخيرية، المهندسة هدى السواعير، الدور الذي تقوم به شركة فيليب موريس الأردن في دعم المجتمع المحلي، وخاصة المرأة، وتعزيز اعتماديتها على الذات؛ لما لذلك من أثر في بناء مجتمعات أكثر استدامة. وأشارت إلى أن البرنامج ينطوي على أهمية كبيرة تتمثل في تقليص الفجوة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، بما يزيد من مشاركة المرأة كقوة دافعة للتغيير الإيجابي.



ويُشار إلى أن شركة فيليب موريس الأردن تلتزم بتعزيز شراكات مجتمعية مستدامة، من خلال الاستثمار في بناء القدرات وتمكين أفراد المجتمع المحلي، وصقل مهاراتهم وتحويلها إلى كفاءات عملية فاعلة، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ورفع فرص التحاقهم بوظائف مستدامة.



