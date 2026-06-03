شركة كهرباء إربد تنفذ مبادرة “كيسك بسيارتك” لتعزيز السلوك البيئي الإيجابي

07:25 م

الوكيل الإخباري- انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على دعم الجهود الرامية إلى المحافظة على البيئة، نفذت شركة كهرباء إربد مبادرة “كيسك بسيارتك” بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة / مديرية الامن العام، ومديرية بيئة إربد. اضافة اعلان





وتهدف المبادرة إلى تشجيع السائقين على الاحتفاظ بكيس مخصص للنفايات داخل مركباتهم والتخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك، بما يسهم في الحد من رمي النفايات عشوائياً والمحافظة على نظافة الطرق والأماكن العامة.



وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز الوعي البيئي وترسيخ السلوك الحضاري لدى أفراد المجتمع، إلى جانب دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية، بما ينعكس إيجاباً على المظهر الحضاري للمدن والمناطق المختلفة.