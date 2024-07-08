شركة كودبيس تكنولوجيز وكابيتال للاستثمارات تفوزان بجائزة إدارة الثروات في IBS Intelligence Digital Banking Awards لعام ٢٠٢٤

الوكيل الاخباري - شركة كودبيس تكنولوجيز وكابيتال للإستثمارات تفوزان بجائزة إدارة الثروات في IBS Intelligence Digital Banking Awards لعام ٢٠٢٤. تأتي هذه الجائزة المرموقة كنتيجة لتعاونهم الناجح في تطوير وإطلاق منصة كابيتال للاستثمارات، وهي أول منصة رقمية بالكامل للاستثمار والوساطة في الأردن، والتي تم تطويرها من قبل Digibanc الحائزة على جوائز عدة، مما يضع معيارًا جديدًا للخدمات المالية الرقمية في المنطقة.



وتعليقًا على هذا الإنجاز، صرح الرئيس التنفيذي لكابيتال للاستثمارات، بشار العمد، "فخورون للغاية لإستلامنا هذه الجائزة القيمة. لقد تمكنا من خلال جهودنا المشتركة من انشاء تجربة رقمية لإدارة الثروات بمزايا تُسهل تجربة المستخدمين لنكون الرائدين في السوق الأردني. وتدل هذه الجائزة عن قوة شراكتنا مع شركة كودبيس تكنولوجيز والتزام الفريقين بالابتكار والتميز".



احتفلت جوائز IBS Intelligence Digital Bankingفي نسختها الرابعة بأكثر المشاريع التكنولوجية الرائدة والتي تتضمن البنوك التقليدية و التنافسية و الرقمية. قامت IBS Intelligence هذا العام بتقييم أكثر من ٦٠ تطبيق من مختلف المناطق والتي أثرت بشكل كبير على القطاع المصرفي. وتم اختيار كابيتال للاستثمارات كفائزة في قطاع إدارة الثروات، وذلك تأكيدًا على حُسن القيادة التي دفعت بالابتكار في المجال.



قال ثامر الموج، المدير العام لشركة كودبيس تكنولوجيز في الشرق الاوسط وشمال افريقيا "لقد أظهرت كابيتال للاستثمارات ولفترة طويلة التزامها الدائم بتقديم أفضل تجربة ممكنة للعملاء". وأضاف أيضًا "كانت شراكتنا ناجحة بفضل معرفة كابيتال للاستثمارات العميقة للسوق وقطاع إدارة الثروات في الأردن، وبفضل خبرة فريقنا الكبيرة ومنصة Digibanc".



بدأ تعاون كودبيس تكنولوجيز وكابيتال للاستثمارات ببناء منصة رقمية تتضمن التسجيل الرقمي، والكثير من المميزات التي تضم التحقق من رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN، خدمة Apple Pay، البطاقات الافتراضية مسبقة الدفع، بطاقات الائتمان، خاصية مسح الفواتير ودفعها، والكثير من المميزات الأخرى. و يركز هذا التعاون على التطوير الدائم لتلبية احتياجات العملاء في قطاع إدارات الثروات و ضمان قوة تنافسية في الخدمات المصرفية الرقمية.



وأضاف نيخيل جوخال، مدير الأبحاث والملكيات الرقمية "تهانينا لشركة كودبيس تكنولوجيز على فوزها بجائزة إدارة الثروات. يمثل هذا التكريم التفاني في الابتكار وتركيز الشركتين على خدمة العملاء بأفضل الطرق الممكنة، ووضع معيار جديد للتميز في هذا القطاع".



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