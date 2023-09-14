شركة ماجد الفطيم تفتتح فرعاً جديداً لكارفور وتعيد افتتاح أربعة فروع أخرى

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "ماجد الفطيم"، التي تملك وتدير كارفور في الأردن، عن افتتاح فرعها الجديد لكارفور في منطقة حي الجامعة الأردنية- دوار المغناطيس، إلى جانب إعادة افتتاح وتجديد أربعة فروع وهي فرع الياسمين، و مرج الحمام، مادبا، و مجدي مول.

هذا يجسد افتتاح الفروع الجديدة الذي يأتي بالتماشي مع خطط توسع شركة "ماجد الفطيم" بالسوق المحلي، والتزام كارفور بتقديم تجربة تسوق استثنائية لعملائها، وتسهيل وصولهم إلى أكثر من 21,000 منتج من بينها الخضار والفواكه والمنتجات الغذائية والتموينية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بجودة عالية وبأفضل الأسعار.

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وفي تعليق له على هذه المناسبة، قال المدير الإقليمي كارفور الأردن،نجيب حداد: "تجديد وافتتاح الفروع الجديدة لكارفور الأردن يأتي بالتماشي مع استراتيجيتنا المتعلقة بوضع تجربة العملاء على سلم أولوياتنا من خلال سعينا المستمر لتطوير أعمالنا والخدمات التي نقدمها بناءً على التغذية الراجعة وملاحظات وآراء العملاء، بالإضافة إلى المساهمة الاقتصادية وتنمية الاقتصاد الوطني في المملكة، سواء كان لك بخلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني، أو بدعم المنتجات المحلية، حيث نتعامل في كارفور الأردن مع أكثر من 500 منتِج ومورِد أردني لتوفير هذه المنتجات، والتي تتنوع ما بين المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية والتموينية، والصناعات الكيميائية وغير الغذائية، والصناعات الإلكترونية والكهربائيات وغيرها".



ويصل إجمالي عدد فروع كارفور الأردن بعد افتتاحها للفرع الجديد في العاصمة عمان، إلى 51 فرع موزعة على مختلف محافظات المملكة.

