شركة "ماجد الفطيم" تقيم إفطار رمضان الخيري بالتعاون مع جمعية الإنماء والبنيان الخيرية

الوكيل الاخباري - أقامت شركة "ماجد الفطيم"، التي تمتلك الحقوق الحصرية لتشغيل العلامة التجارية كارفور في الأردن، مؤخراً إفطارها الخيري السنوي في المملكة، وذلك لمجموعة من الأطفال المستفيدين من جمعية الإنماء والبنيان الخيرية، في مقر الجمعية الكائن في العاصمة عمّان.

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وتأتي هذه الفعالية كجزء من حملة "بجانبك في رمضان"، التي كانت شركة "ماجد الفطيم" قد أطلقتها قبيل حلول الشهر الفضيل، كجزء من التزامها بالأعمال الخيرية والعمل الجماعي، حيث تتماشى الحملة مع استراتيجية كارفور الرامية إلى خدمة المجتمعات التي تتواجد فيها، والتفاعل والتواصل معها، والمشاركة في المشاريع التي توفر لها الدعم والتمكين.



هذا وشهدت الفعالية مشاركة عدد من موظفي كارفور الأردن ممن تطوعوا للمساعدة في تقديم الوجبات ومشاركة ما مجموعه 100 يتيم مائدة الإفطار، وقضاء أمسية رمضانية هادئة بأجواء عائلية بامتياز، مع مجموعة الأطفال المستفيدين من الجمعية وعدد من مسؤولي الجمعية وأعضائها.



وتأسست جمعية الإنماء والبنيان الخيرية عام 2023 تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية بهدف تمكين وتشغيل الشباب والنساء من خلال مشاريع إنتاجية مختلفة، وتقديم الدعم والمعونة لأكثر من هم بحاجة إليها في جميع أنحاء المملكة.









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