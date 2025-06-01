شركة مجموعة العربي للاستثمار تحصد "جائزة أفضل أداء لعام 2024" من بورصة عمّان

12:16 م

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الوكيل الإخباري- حصدت شركة مجموعة العربي للاستثمار (العربي إنفست)، الذراع الاستثماري المصرفي لمجموعة البنك العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "جائزة أفضل أداء لعام 2024" وذلك ضمن نتائج مبادرة "التميّز في الأداء والخدمات لشركات الوساطة" التي أعْلِنْتِ خلال الملتقى السنوي الأول لشركات الوساطة الأعضاء لعام 2025 بتنظيم من بورصة عمّان، بهدف تعزيز روح التنافسية والارتقاء بالأداء المؤسسي والخدمات التي تقدمها شركات الوساطة للمستثمرين. اضافة اعلان





وتفوقت العربي إنفست على أكثر من 50 شركة خدمات مالية عاملة في السوق، لتحصد هذا المركز الريادي الذي يعكس الأداء المتميز للشركة في مختلف الجوانب التشغيلية والاستراتيجية، ولتكون بذلك أول شركة في قطاع الخدمات المالية تنال هذا التكريم.



واستندت عملية التقييم إلى مجموعة شاملة من المعايير النوعية والكمّية، شملت جودة الخدمات المقدمة، ومدى قدرة الشركة على الابتكار في مختلف مراحل عملها، بالإضافة إلى جهودها المتواصلة في مجال الاستدامة، خاصة فيما يتعلق بالامتثال للأنظمة والمشاركة الفاعلة في الحوكمة والمسؤولية الإدارية.



وفي تعليقه على هذا التكريم، قال السيد قتيبة حوامدة، المدير التنفيذي لشركة مجموعة العربي للاستثمار: "نفخر بهذا الإنجاز الذي يأتي تتويجاً لجهود فريقنا والتزامهم المستمر بتقديم أفضل الخدمات الاستثمارية لعملائنا، ويؤكد مجدداً ريادتنا في القطاع المالي." وأضاف: "تضيف هذه الجائزة مسؤولية جديدة تدفعنا لمواصلة الابتكار وتطوير خدماتنا بما يواكب تطلعات العملاء والمستثمرين في الأسواق المحلية والإقليمية."



ومن الجدير ذكره أن شركة مجموعة العربي للاستثمار قد تأسست في العام 1996 كأول شركة خدمات مصرفية استثمارية متكاملة في الأردن، وتعتبر من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية المتكاملة والتي تشمل تمويل الشركات، وإدارة الأصول والوساطة المالية والأبحاث. كما تحتل مجموعة العربي للاستثمار باستمرار مراتب متقدمة في تصنيف بورصة عمان من حيث حجم التداول الإجمالي والتداول الالكتروني.