الخميس 2026-04-16 04:11 م

شركة مصفاة البترول الأردنية تحتفل بيوم العلم الأردني

شركة مصفاة البترول الأردنية تحتفل بيوم العلم الأردني
شركة مصفاة البترول الأردنية تحتفل بيوم العلم الأردني
الخميس، 16-04-2026 03:42 م
الوكيل الإخباري-  احتفلت شركة مصفاة البترول الأردنية بيوم العلم الأردني من خلال فعالية وطنية مميزة أقيمت في مقر الشركة الرئيسي- عمان عكست معاني الاعتزاز بالهوية والانتماء وحب الوطن، بحضور المهندس عبد الرحيم البقاعي رئيس مجلس الإدارة والمهندس حسن الحياري الرئيس التنفيذي الى جانب عدد من مدراء الدوائر وموظفي الشركة، في أجواء سادتها مشاعر الفخر والاعتزاز بالعلم الأردني ورمزيته الوطنية.اضافة اعلان


وجاءت هذه الفعالية تأكيداً على التزام الشركة الدائم بقيم الانتماء والولاء وترسيخ معاني الوحدة الوطنية والاعتزاز بالهوية الاردنية، حيث شارك الحضور في رفع العلم الأردني وتبادل التهاني بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي تجسد معاني الفخر بالوطن ومسيرته وإنجازاته ووحدة الأردنيين والتفافهم حول راية الوطن وقيادته الهاشمية، حيث زينت الأعلام مباني الشركة المختلفة وتزيين المباني بألوان العلم، في مشهد يعكس الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية.

وصرح رئيس مجلس الإدارة، المهندس عبد الرحيم البقاعي، خلال الفعالية اعتزازه بهذه المناسبة الوطنية، مشيراً إلى أن العلم الأردني سيبقى خفاقا في سماء المجد كونه يمثل رمز العزة والسيادة والهوية الوطنية، وأن الاحتفاء بيوم العلم يعكس عمق الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي، المهندس حسن الحياري، أن الاحتفال بيوم العلم يجسد رمزية العلم الأردني كعنوان للسيادة والوحدة الوطنية التي تجمع كافة أطياف المجتمع خلف القيادة الهاشمية، وتجديد العهد على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وأن مشاركة الموظفين في هذه المناسبة الوطنية تعكس روح الانتماء والعمل الجماعي داخل الشركة، مؤكداً حرص شركة مصفاة البترول الأردنية على تعزيز ثقافة مؤسسية قائمة على الفخر بالهوية الوطنية وترسيخ القيم الإيجابية في بيئة العمل.

واختُتمت الفعالية بأجواء احتفالية مميزة جسدت روح الأسرة الواحدة داخل الشركة، حيث جددت شركة مصفاة البترول الأردنية التزامها بالمشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنية ودعم المبادرات التي تعزز الهوية الأردنية وقيم الانتماء.


