شركة مصفاة البترول الأردنية تحتفل بيوم العلم الأردني

وجاءت هذه الفعالية تأكيداً على التزام الشركة الدائم بقيم الانتماء والولاء وترسيخ معاني الوحدة الوطنية والاعتزاز بالهوية الاردنية، حيث شارك الحضور في رفع العلم الأردني وتبادل التهاني بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي تجسد معاني الفخر بالوطن ومسيرته وإنجازاته ووحدة الأردنيين والتفافهم حول راية الوطن وقيادته الهاشمية، حيث زينت الأعلام مباني الشركة المختلفة وتزيين المباني بألوان العلم، في مشهد يعكس الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية.
وصرح رئيس مجلس الإدارة، المهندس عبد الرحيم البقاعي، خلال الفعالية اعتزازه بهذه المناسبة الوطنية، مشيراً إلى أن العلم الأردني سيبقى خفاقا في سماء المجد كونه يمثل رمز العزة والسيادة والهوية الوطنية، وأن الاحتفاء بيوم العلم يعكس عمق الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي، المهندس حسن الحياري، أن الاحتفال بيوم العلم يجسد رمزية العلم الأردني كعنوان للسيادة والوحدة الوطنية التي تجمع كافة أطياف المجتمع خلف القيادة الهاشمية، وتجديد العهد على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وأن مشاركة الموظفين في هذه المناسبة الوطنية تعكس روح الانتماء والعمل الجماعي داخل الشركة، مؤكداً حرص شركة مصفاة البترول الأردنية على تعزيز ثقافة مؤسسية قائمة على الفخر بالهوية الوطنية وترسيخ القيم الإيجابية في بيئة العمل.
واختُتمت الفعالية بأجواء احتفالية مميزة جسدت روح الأسرة الواحدة داخل الشركة، حيث جددت شركة مصفاة البترول الأردنية التزامها بالمشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنية ودعم المبادرات التي تعزز الهوية الأردنية وقيم الانتماء.
أخبار متعلقة
-
سامسونج ترسم ملامح عصر جديد من الخصوصية مع جهاز Galaxy S26 Ultra
-
زين تُحيي يوم العلم الأردني بفعاليات وطنية وتُطلق علماً ضخماً في سماء عمّان
-
كابيتال بنك يحتفي بيوم العلم الأردني
-
شركة أدوية الحكمة تتبرع بشحنة أدوية طارئة بقيمة مليون دولار أمريكي دعماً للشعب اللبناني
-
زين تبدأ احتفالاتها بيوم العلم بإضاءة مبانيها بألوان العلم
-
بنك الأردن يجدد شراكته مع شركة رؤية عمّان الحديثة للنقل استمراراً في دعم منظومة النقل العام المنتظم
-
شراكة بين تكية أم علي وأوكسفام لتعزيز الأمن الغذائي
-
كابيتال بنك يطلق برنامج Capital Protect بالشراكة مع MetLife لتوفير الحماية الشاملة لعملائه وعائلاتهم