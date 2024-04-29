شركة معرض ومؤتمر معدّات العمليات الخاصّة "سوفكس" تعلن عن موعد انطلاق النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض FinConJo 2024

الوكيل الاخباري - عقدت شركة معرض ومؤتمر معدّات العمليات الخاصّة "سوفكس"، اليوم الاثنين، في فندق الفورسيزون - عمّان، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن موعد انطلاق النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض FINCONJO 2024 تحت شعار "فتح البلوكس الذكية بمسارات مالية ومصرفية جديدة غير مطروقة"، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة سوفكس مدير عام المركز الاردني للتصميم والتطوير العميد المهندس أيمن البطران، وممثلين عن الشركاء والداعمين، ووسائل إعلام محلية وعالمية، وشخصيات رسمية وعامة.

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وقال العميد المهندس البطران: انطلاقا من رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجعل الأردن منارة للعلم والمعرفة ووجهة استراتيجية للمعارض والمؤتمرات المتخصصة، ونسعى جاهدين من خلال هذا المؤتمر لتعزيز المعرفة عن طريق تبادل الخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية وتوحيد الجهود واظهار دور الأردن، ليكون ركناً أساسياً في منطقتنا والعالم في توظيف التكنولوجيا وسعيه الدائم لانخراط الشباب وتوجيه طاقاته الهائلة في هذا الاتجاه.



وأضاف العميد المهندس البطران أن المؤتمر يسلط الضوء على أحدث التطورات في التكنولوجيا المالية ومناقشة التحديات والحلول في هذا المجال، وينعقد 2024 FINCONJO في وقت تواجه فيه المنطقة أخطاراً أمنية وجيوسياسية متنامية وهذا يعني أن توظيف التكنولوجيا في الاقتصاد والمال، والتحول من الأساليب التقليدية إلى الطرق والتقنيات الحديثة أصبح ضرورة ملحة، مع الاخذ بعين الاعتبار مناقشة المخاطر والحلول المترتبة على هذا الاستخدام وانعكاساته على المجتمعات والدول.



وخلال المؤتمر ألقى مندوب البنك المركزي غسان أبو شهاب كلمةً قال فيها: "في هذه المرحلة يبرز مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية كحلقة وصل تجمع أحدث الخبرات التي تتبنى اتجاه الرقمنة في قطاع التكنولوجيا والابتكار المالي وتوفر فرصاً للحوار بين قادة التكنولوجيا المالية والخبراء والمختصين في الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات والأمن السيبراني، وهذا الحدث ليس مجرد مؤتمر، بل هو حافز للتغيير، وتمكين المشاركين بالمعرفة والاتصال والإلهام للتنقل في مستقبل التمويل المبتكر، ويعد من خلال موضوعه المثير للاهتمام "فتح حواجز ذكية على الطرق المالية الأقل استخداماً"، وجدول الأعمال والفعاليات المتخصصة عبر الأقمار الصناعية، إلى تمهيد الطريق لرحلة تحويلية إلى أعماق الابتكار المالي والنمو التعاوني."



وأكد المدير التنفيذي لشركة معرض ومؤتمر معدّات العمليات الخاصّة "سوفكس" أحمد الطويل أننا نطمح إلى بناء شراكات استراتيجية جديدة قائمة على الثقة والاحترافية ونؤمن بأن النجاح ليس مقياساً يقاس بالأرقام فقط، بل يكمن في القدرة على تلبية تطلعات واحتياجات حضورنا بكل دقة وذكاء، وهذا ما حرصنا على تحقيقه منذ البداية، مشيداً بدور الدّاعمين والشركاء وبتوجيه استراتيجي متقن ورؤية واضحة".



ويقام مؤتمر ومعرض FINCONJO 2024 بنسخته الحالية على مدار يومين متتاليين في 24 و25 حزيران القادم، برعاية البنك المركزي الأردني وبالتعاون مع شركة وفرة بزنس، ويعتبر حدثاً محورياً في مجال التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، بما يتماشى مع استراتيجية "سوفكس" الجديدة، ويجسد التزام الأردن بتعزيز الابتكار في القطاع المالي، ويسعى المؤتمر للعام الحالي إلى استكشاف مجالات أقل تعريفاً في مجال التمويل وتسليط الضوء عليها، والاستفادة من التقنيات المتطورة والشراكات المختلفة لتحديد مسارات أكثر وضوحاً بالمجال.

ويتضمّن معرض ومؤتمر FINCONJO 2024 مجموعة متنوعة من المتحدثين الرائدين في الصناعة، بما في ذلك شخصيات بارزة من الأوساط الأكاديمية والحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب حوارات هادفة وحلقات نقاش متخصصة ورؤى قابلة للتنفيذ وستتنوّع مواضيع الحلقات ابتداءً من التمويل المفتوح والمسارات غير المطروقة والتعاملات المصرفية، إلى فرص التعاون لتحقيق المرونة المستدامة والحوكمة لرفع قدرة القطاع وغيرها، مما يمكّن الحاضرين من الحصول على أهم وجهات النظر القيمة حول أحدث الاتجاهات والابتكارات التي تشكل مستقبل التمويل، كما يتضمن فعاليات عبر الأقمار الصناعية المتخصصة وورش عمل وفرص للتواصل، مما يوفر للحاضرين تجربة شاملة تعزز التعاون وتبادل الأفكار.



















